Іноземці збільшують скупку українського держборгу

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) за підсумками щотижневого аукціону виріс на 2,2 млрд грн., або на 3,3% - до 67,1 млрд грн.

Порівняно з початком року обсяг вкладень нерезидентів в українські державні облігації зріс на 60,7 млрд грн., або майже в 11 разів, за даними Національного банку України.

Поточний обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів досяг 8,8% від їх загального обсягу в обороті, в той час як на початок року цей показник становив менше 1%.

Облігації внутрішньої державної позики у портфелі нерезидентів збалансовані за термінами, тому ризиків дестабілізації валютного ринку в період виходу іноземців з цих паперів у майбутньому не передбачається.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб на брифінгу.

"Якщо подивитися на структуру за строками погашення цих цінних паперів, то тільки чверть припадає на цей рік. На наступний рік – близько третини. Майже половина – папери з терміном погашення в 2021 р. і пізніше. Тобто структура погашення виглядає досить рівномірною і стабільною", – сказав він.

Наводячи в приклад досвід країн, де масовий вихід нерезидентів з боргових паперів спровокував потрясіння на валютному ринку, Д. Сологуб зазначив, що в Аргентині це було викликано короткостроковістю боргу, а в Туреччині – значним політичним тиском на центральний банк країни.

"Враховуючи стабільну макроекономічну ситуацію, достатньо рівномірну структуру цього боргу за строками погашення, це зараз не створює додаткових ризиків для фіскальної ситуації, макроекономічної ситуації", – заявив заступник голови НБУ.