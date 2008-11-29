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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Вчені прискорили роботу квантового комп'ютера в 200 разів
Австралійські дослідники створили найшвидші в світі квантові вентилі на атомах кремнію. Ці пристрої дозволять прискорити роботу квантового комп'ютера приблизно в 200 разів у порівнянні з існуючими аналогами.
Кожна обчислювальна машина потребує логічних вентилях-пристроях, які виробляють логічні операції.
В них надходить інформація у вигляді бітів або кубітів. Число вхідних сигналів може бути від одного до трьох.
Тобто, наприклад, в двохбітні вентилі надходять два сигнали, які обробляються всередині нього і виходять у вигляді одного потоку інформації. Ці пристрої дуже важливі для забезпечення обчислень, і швидкість їх роботи безпосередньо впливає на швидкодію комп'ютера.
Кубіти, на відміну від бітів, кодують інформацію не двома сигналами-нулями і одиницями, - а трьома. Крім значень «0» і «1», вони можуть приймати суперпозицію між цими двома станами. Це забезпечується завдяки використанню в якості кубітів значення спина електронів. Однак швидкість логічних операцій з кубітами була досить мала і вважалася "вузьким місцем" в швидкодії квантових комп'ютерів.
Але команда вчених з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії створила найшвидші в світі двокубітні квантові вентилі. Для цього дослідники використовували атоми кремнію, які помістили на найближчу можливу відстань. Потім в режимі реального часу вчені стежили за станом спинив електронів в цих атомах.
В результаті авторам роботи вдалося домогтися швидкості однієї операції в 0,8 наносекунди. Це приблизно в 200 разів швидше аналогів. Реалізація такої технології довгий час вважалася неможливою, так як вимагає високої точності вимірів і великої кількості різного обладнання. Але вчені довели таку можливість і реалізували її на практиці.
За словами фахівців, вони вперше показали, що можна управляти речовиною на атомному рівні і їх технологія має масу переваг, найголовніше з яких-найвища швидкість роботи.
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