Українці готові терпіти труднощі заради реформ

Кількість громадян, готових терпіти певні матеріальні труднощі заради успіху реформ, істотно зросла. Такі дані отримані в ході соцопитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім.І. Кучеріва і Центром Разумкова.

Так, в 2018 р. були готові "терпіти скільки треба" 9%, в 2019 р. – 19%; готових "потерпіти певний час" (не більше року) – 24% і 40% відповідно. У 2018 р. не готові терпіти матеріальні труднощі заради реформ було 62%, то в цьому році 31%.

Більше готові терпіти труднощі заради реформ виборці партій "Слуга народу" – 72%, "Голос" – 71%, "Європейська солідарність" – 68%. Менше схильні до терпіння заради реформ виборці "Опозиційної платформи — За життя": 42% готові терпіти, а 51% – ні.

Як повідомлялося раніше, при середній зарплаті в 10239 грн. в міс. українці 48% доходів витрачають на їжу, за даними Держстату. Тим часом середні витрати європейців на їжу становлять всього 12% від доходів.