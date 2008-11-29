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Продукция для здоровья на основе гриба Кордицепс
Большой популярностью пользуются полезные грибы Кордицепс, на основе которых делают разнообразную косметическую и медицинскую продукцию. В чем их секрет?
Секрет Кордицепса
Ценность кордицепса давно подтверждена научно, этот вид растительной продукции заслуживает большое уважение в научных кругах. Происхождение гриба берет свое начало из некоторых регионов Тибета, Индии, Непала, Бутана и китайских провинций – Ганьсу, Сычуань, Цинхай. Стоимость этого продукта очень высока, что вполне объяснимо его редкостью и малодоступностью. Массовое выращивание на сегодняшний день не так эффективно, как естественное произрастание в диких условиях, что делает грибы существенно дороже.
Оздоровительная продукция на основе гриба Кордицепс пользуется заслуженной популярностью. Полезные свойства известны с древних времен, в разных странах этот вид известен как «червь-гриб», «рейши», «линчжи». Самое ценное качество – почти полное отсутствие побочных эффектов. Особенно выделяют положительное влияние на потенцию. Но средства на основе гриба нельзя принимать длительный период, его приобретают только по назначению врача – кордицепс поднимает давление, противопоказан при диабете.
Характеристики гриба Кордицепс
Внешние параметры гриба вызывают ассоциации с червями и личинками. Развивается он также из личинок в ходе длительного природного процесса на глубине 10-15 см. Питаясь растительной пищей, корнями трав и цветов, личинка поедает споры кордицепса, заражается ими, вследствие чего они превращаются в новую форму на протяжении 100-120 суток. По мере развития гриба личинка выбирается на поверхность земли, затвердевает – из ее тела прорастает гриб. Срок созревания организма – с апреля до конца лета.
Зрелые экземпляры накапливают массу полезных веществ, которые оказывают оздоровительный эффект на организм человека:
Олимпийские спортсмены показывают отличные результаты вместе с приемом добавок на основе кордицепса. Всего 1 г гриба в день существенно улучшает состояние здоровья и сексуальную активность. Многие пациенты на поздних стадиях болезней шли на поправку после приема курса препаратов на основе кордицепса. Кроме того, благодаря этому уникальному продукту появились ноу-хау в массаже и современной физиотерапии. Кордицепс можно встретить в терапии, ортопедии, косметологии, спа – это поистине универсальный по своей полезности источник полезных веществ.
Прием грибных препаратов: как вылечить практически любое заболевание?
Сегодня есть возможность заказать по доступной цене капулы с сухим мицелием кордицепса. Но следует принимать их осторожно – концентрация активных веществ слишком высока, могут быть последствия, особенно для пожилых людей и гипертоников. Но по назначению врача прием капсул радикально улучшает самочувствие, лучше употреблять препараты курсами. Такой природный иммуностимулятор - отличная альтернатива дорогостоящим не всегда эффективным лекарствам. После курса практически не возникает простуд, гриппа, любых инфекционных заболеваний.
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