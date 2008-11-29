Продукция для здоровья на основе гриба Кордицепс

Большой популярностью пользуются полезные грибы Кордицепс, на основе которых делают разнообразную косметическую и медицинскую продукцию. В чем их секрет?

Секрет Кордицепса

Ценность кордицепса давно подтверждена научно, этот вид растительной продукции заслуживает большое уважение в научных кругах. Происхождение гриба берет свое начало из некоторых регионов Тибета, Индии, Непала, Бутана и китайских провинций – Ганьсу, Сычуань, Цинхай. Стоимость этого продукта очень высока, что вполне объяснимо его редкостью и малодоступностью. Массовое выращивание на сегодняшний день не так эффективно, как естественное произрастание в диких условиях, что делает грибы существенно дороже.

Оздоровительная продукция на основе гриба Кордицепс пользуется заслуженной популярностью. Полезные свойства известны с древних времен, в разных странах этот вид известен как «червь-гриб», «рейши», «линчжи». Самое ценное качество – почти полное отсутствие побочных эффектов. Особенно выделяют положительное влияние на потенцию. Но средства на основе гриба нельзя принимать длительный период, его приобретают только по назначению врача – кордицепс поднимает давление, противопоказан при диабете.

Характеристики гриба Кордицепс

Внешние параметры гриба вызывают ассоциации с червями и личинками. Развивается он также из личинок в ходе длительного природного процесса на глубине 10-15 см. Питаясь растительной пищей, корнями трав и цветов, личинка поедает споры кордицепса, заражается ими, вследствие чего они превращаются в новую форму на протяжении 100-120 суток. По мере развития гриба личинка выбирается на поверхность земли, затвердевает – из ее тела прорастает гриб. Срок созревания организма – с апреля до конца лета.

Зрелые экземпляры накапливают массу полезных веществ, которые оказывают оздоровительный эффект на организм человека:

укрепляет иммунитет, повышает жизненный тонус;

выводит токсины и свободные радикалы, что замедляет процесс старения клеток;

действует как успокоительное, снимает раздражение как седативное средство;

служит профилактикой болезни Альцгеймера, улучшает функцию памяти и состояния мозга;

дополнительно питает сосуды и обогащает кровь;

облегчает боли в груди, легких, гипоксию;

снижает уровень холестерина и сахара в крови;

тормозит развитие раковых клеток;

ускоряет лечение туберкулеза, устраняет мокроту в легких;

улучшает работу почек и печени;

снимает воспаления, кровотечения, нормализует менструальный цикл у женщин и др.

Олимпийские спортсмены показывают отличные результаты вместе с приемом добавок на основе кордицепса. Всего 1 г гриба в день существенно улучшает состояние здоровья и сексуальную активность. Многие пациенты на поздних стадиях болезней шли на поправку после приема курса препаратов на основе кордицепса. Кроме того, благодаря этому уникальному продукту появились ноу-хау в массаже и современной физиотерапии. Кордицепс можно встретить в терапии, ортопедии, косметологии, спа – это поистине универсальный по своей полезности источник полезных веществ.

Прием грибных препаратов: как вылечить практически любое заболевание?

Сегодня есть возможность заказать по доступной цене капулы с сухим мицелием кордицепса. Но следует принимать их осторожно – концентрация активных веществ слишком высока, могут быть последствия, особенно для пожилых людей и гипертоников. Но по назначению врача прием капсул радикально улучшает самочувствие, лучше употреблять препараты курсами. Такой природный иммуностимулятор - отличная альтернатива дорогостоящим не всегда эффективным лекарствам. После курса практически не возникает простуд, гриппа, любых инфекционных заболеваний.