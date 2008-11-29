Українців стало на 122 тисячі менше

За оцінками Державної служби статистики, з січня по травень 2019 року загальна чисельність населення України скоротилася на 122,4 тис. осіб до 42,03 млн.

Для порівняння, рік тому нас було на чверть мільйона більше.

Головною причиною негативно демографії залишається істотне перевищення смертності над народжуваності: на 100 померлих припадає всього 49 новонароджених. Причому якщо за рік показники смертності в країні зросли незначно (з 5 місяців 2019-го померли 260,9 тис. українців, за той же період 2018-го – 254 тис.), то народжуваність впала значно більше.

У минулому році з січня по травень народилося 137,8 тис. малюків, а в цьому – тільки 126,7 тис.

При цьому чисельність постійного населення (без урахування тих, хто покинув країну більше, ніж на рік), за розрахунками відомства, скоротилася до 41,86 млн. чоловік. Статистику трохи підкоригували дані міграційного приросту населення: з початку року в країну в'їхало на 11,8 тис. осіб більше, ніж покинули її межі.

Між тим, попереджають соціологи, до зазначених даних слід ставитися з великою обережністю. Адже наведені цифри є розрахунковими. А реальну демографічну картину може показати тільки перепис населення, який в останній раз в нашій країні проводили в 2001 році. До слова, тоді соціологи нарахували в Україні 48,5 млн. жителів.

Зазначимо також, що за підсумками 2018 року в Україні був зафіксований один з найнижчих показників укладання шлюбів на 1000 українців було зареєстровано лише 6 реєстрацій. А ось показники розлучень, навпаки, зросли до 3,9 випадків на 1000 людей. У 2017 - му ці показники становили 6,5 і 3,3.