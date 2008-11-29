Обзор слота Lucky Pirates в игровом клубе Вулкан Оригинал

Во времена пиратского управления волнами, было бы правильно сказать, что существование их было не из приятных. Жизнь почти наверняка была жестокой и короткой, но приличное количество удачи могло бы удержать их в живых для наслаждения плодами разбоя. Lucky Pirates - это онлайн видео слот, в котором рассказывается об этих веселых ребятах, и, что еще более важно, каждый из них представлен разными фруктами.

Lucky Pirates Слот Обзор

Lucky Pirates работает на программном обеспечении Playson и представляет собой простой слот с 5 барабанами и 9 линиями выплат, в который можно играть в онлайн-казино Вулкан Оригинал. Относясь к очевидной пиратской тематике, этот суперскоростной слот не имеет каких-либо дополнительных функций, но находится на более высокой стороне средней дисперсии, что означает, что вы можете получить множество сокровищ, если получите правильные комбинации.

Этот пиратский игровой аппарат с 5 барабанами и 9 линиями выплат включает бонус разброса, функцию удвоения и, конечно, шанс уплыть с большим количеством золотых монет. Ставки начинаются с 9 копеек за спин и доходят до 45 рублей за спин.

Lucky Pirates Интерфейс

Ярко окрашенные барабаны вращаются очень быстро, удерживая даже самых ярых игроков на ногах. Но, к сожалению, здесь не так много предложений возможностей или бонусных раундов. Единственным дополнением является функция удвоения, в которую можно играть после каждого выигрышного спина. Можно увеличить выигрыш в четыре раза, если удастся угадать правильную масть карты. Допускается до 10 удвоений за один раз.

Визуальные эффекты в Lucky Pirates просты, но эффективны и хорошо сочетаются с гавайским звучанием мелодии. Это кажется немного странным, учитывая пиратскую тему, но музыка довольно броская и не слишком навязчивая.

Lucky Pirates Символы

Сами барабаны полны фруктовых символов, с добавлением легкого пиратства. Здесь можно увидеть спортивные сливы, лимоны с повязками на глазу и вишни в больших круглых серьгах. Символ, который действительно хочется найти, это ярко-красный попугай, который, безусловно, является самым крупным плательщиком.

Найдите 5 попугаев в линии и получите крупную выплату в 5000 раз превышающую ставку по линии. Следующими крупнейшими плательщиками являются дыня и ягоды, которые предлагают 500x ставку на линию для комбинации из пяти символов. Апельсины и сливы платят до 200 раз, а лимоны и вишни - до 100 раз.

Удачливые Пираты также идут рука об руку с Диким символом, который заменяет все, кроме разброса. Разброс в виде красной морской звезды с пистолетом оплачивается от 2 до 100 раз. Блестящая золотая монета с черепом обладает особой способностью заменить кого-либо из экипажа, кроме боцмана морской звезды.

После любого успешного рейда капитан Попугай предлагает сыграть с ним в карточную игру. Если игрок согласен, пираты выкатывают ствол, и игра начинается. Капитан Попугай сдает 4 карты для игрока и одну для себя. Он показывает свою карту, а другие карты остаются закрытыми. Найдите среди карт ту, которая может побить карту капитана, и капитан удвоит выигрыш. Но если карта оказывается ниже, капитан Попугай забирает добычу себе.

Заключение

Если счастливые пираты оправдывают свое имя, то, несомненно, им можно уплыть с галеоном, полным сокровищ. Возможность получать выигрыш за любые комбинации на барабанах, безусловно, является приятным дополнением, и его, конечно, можно использовать с показателем RTP 93,35%.