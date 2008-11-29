Чим небезпечне купання в громадському басейні

Як бути в спеку, якщо водойми в кроковій доступності немає і не передбачається, а до відпустки ще занадто далеко? Рішення очевидно - громадський басейн.

Якщо у вашому місті доступний басейн під відкритим небом, то ви, вважайте, і взагалі зірвали куш. Тому що такий варіант забезпечує майже всі бонуси природної водойми, виключаючи необхідність їхати спочатку до нього, а потім назад.

Втім, тут важливо розуміти, що хоча при купанні в незнайомій водоймі ваші ризики можуть бути вище, проблеми зі здоров'ям після відвідування басейну теж не виключені. Ви, наприклад, що-небудь чули про криптоспоридіозу? Нижче - все, що вам потрібно знати з цього приводу.

Що таке криптоспоридіоз

Центри з контролю і профілактики захворювань США попереджають, що підхопити інфекцію можна не тільки в громадському басейні, йдеться про велику зону для купання в центрі міста або невеликому готелі, але навіть в басейні орендованого на літо вдома.

Криптоспоридіоз викликається паразитом Cryptosporidium, який, як правило, потрапляє в організм фекально-оральним шляхом. Звучить, погодьмося, не дуже, але на ділі все не так страшно. Це, наприклад, може статися, якщо в басейні спочатку купалася людина, у якого недавно була діарея, а потім в рот іншої людини потрапило трохи води.

Добрі новини? Для більшості людей зараження загрожує тільки дискомфортом в животі і, можливо, нетривалою діареєю. Однак люди з ослабленою імунною системою, які знаходяться в групі ризику, можуть зіткнутися з тривалою діареєю, яка, в залежності від інших факторів, здатна тривати до трьох тижнів.

Як захистити себе від інфекції

За словами лікарів, є тільки один варіант захисту - переконайтеся, що басейн, в якому ви збираєтеся плавати, регулярно очищається. Зрозуміло, що пограти в «Ревізора» може бути складно, але щоб відчувати себе в безпеці, досить вибирати місця з відмінною репутацією, які вам добре знайомі.

А якщо басейн новий, не полінуйтеся поцікавитися у персоналу, як часто і наскільки ретельно проводиться дезінфекція.