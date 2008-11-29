Найпростіший спосіб навчити дитину їсти овочі

На відміну від дорослих, які точно знають, що овочі можуть бути не тільки корисними, але ще і дуже смачними, діти, як правило, налаштовані по відношенню до них не так оптимістично.

Однак вчені впевнені, що якщо ставити дитині правильні питання - особливо якщо ми говоримо про дітей у віці до трьох років - то вийде привчити його до овочів ну дуже легко. Здається чимось фантастичним? І тим не менш.

«Хочеш торт або брокколі?» Якщо задати питання саме так, то в восьми з десяти випадків дитина до трьох років вибере останнє. І пов'язано це буде не з тим, що сучасні батьки демонструють успіхи в привчанні дітей до правильного харчування, але з упередженістю щодо актуальності, властивої дітям цього віку.

Дослідження Каліфорнійського університету (University of California), опубліковане в журналі PLOS One, показало, що коли малюки стикаються з альтернативами в питанні з «або», вони схильні вибирати останній варіант, сприймаючи його як більш привабливий. Причому, навіть в тому випадку, якщо це не те, чого вони насправді хочуть.

Аналіз даних показав, що при відповідях на питання, про що б не йшлося, діти у віці до трьох років вибирали останній варіант в 85,2% випадків. Якщо ж їм не потрібно вимовити відповідь, але тільки вказати на кращий варіант, те ж саме відбувалося тільки в 51,6% випадків.

За словами авторів дослідження, це відбувається, в зв’язку з розвитком дитячої пам'яті. Коли дитина може бачити варіанти (відповідно, йому не потрібно закріплювати їх в голові), він завжди вибере те, що йому дійсно більше подобається. Але коли дитині ставлять запитання, не дозволяючи бачити альтернативи, він вибере актуальний (тобто, останній з названих) варіант.

Відмінна схема, чи не так? Єдиний її недолік в тому, що все це працює тільки з дітьми певного віку. І в міру дорослішання дитини ймовірність того, що він вибере останню з альтернатив, буде зменшуватися: якщо діти у віці двох років вибирали останній варіант в 64% випадків, то діти у віці трьох або чотирьох років - вже в 50% випадків.

Хоча, якщо все піде добре, до цього моменту батьки встигнуть прищепити своїм малюкам любов до овочів. Так що далі вони і самі будуть вибирати те, що смачно і корисно, а не те, що просто смачно.