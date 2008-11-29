У Міносвіти розповіли, хто має право на пільги при вступі

Потрапити до ВНЗ за співбесідою зможуть люди з інвалідністю, обмеженими здібностями і постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Цього року вступити до вищого навчального закладу за результатами співбесіди зможуть три категорії випускників, а за результатами вступних іспитів - майже десять. На сайті МОН в розділі "Вступна кампанія 2019" з'явилося роз'яснення з приводу використання пільг.

- Традиційно в умовах прийому до ВНЗ виписані всі категорії вступників, які мають право на пільги. МОН не тільки опублікувало у себе на онлайн-платформі роз'яснення з приводу використання цих переваг, але і розіслало їх приймальним комісіям. Там є детальна інформація з приводу документів, зразки довідок і посвідчень, які може пред'явити абітурієнт, - розповів глава директорату вищої освіти дорослих МОН Олег Шаров виданню "Укрінформ".

Право на вступ за співбесідою мають:

громадяни з інвалідністю в наслідку війни;

люди з обмеженими можливостями, які не можуть відвідувати навчальні заклади;

які постраждали через Чорнобильську катастрофу.

За результатами іспитів студентами можуть стати:

люди, визнані постраждалими під час Революції гідності;

учасники бойових дій;

діти-сироти та ті, чиї батьки позбавлені батьківських прав;

громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, або ті, які виїхали звідти після 1 січня 2019 роки;

жителі зони АТО або переселенці після початку навчального року;

люди, яким за рішенням регламентної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЗНО в 2019-му році через неможливість створення спеціальних умови;

громадяни, звільнені з військової служби починаючи з 1 грудня минулого року;

люди, які не брали участь в основній або додатковій сесії ЗНО через хворобу або патологічний стану;

українці, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном (за умовами вступу на контракт - ред.) будуть надходити до навчальних закладів за підсумками іспитів.

У розділі "Вступна кампанія 2019" є інформація і про абітурієнтів, які будуть мати можливість перевестися на вільні місця держзамовлення. У 2018-му році цим правилом скористалися діти загиблих захисників України, люди з інвалідністю, учасники бойових дій та їх діти, внутрішні переселенці. Таким чином студенти заповнили 7 тисяч бюджетних місць, зарахування на яке не підтвердили.