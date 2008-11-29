Современное оборудование для узи

Ультразвук можно использовать в качестве диагностического или скринингового инструмента для подтверждения медицинских нарушений и для оказания помощи в выполнении медицинских процедур и лечения. Современная метицинская УЗИ аппаратура на сайте rh.ua предлагает различные модификации для достижения наибольшей эффективности.

Как работает ультразвук?

Ультразвук - это звуковая волна высокой частоты (от 20 кГц до нескольких гигагерц), созданная благодаря пьезоэлектрическому эффекту. Изображения, полученные благодаря ультразвуковым волнам, известны как сонограммы. Они создаются путем отправки ультразвуковых импульсов от зонда, размещенного непосредственно на коже или внутри отверстия тела (например, влагалища, прямой кишки, пищевода). Звуковые волны проникают в тело и попадают на границу между тканями (например, между мышцей и костью). Некоторые ультразвуковые волны направляются на зонд, а некоторые перемещаются к границам других тканей. Все отраженные сигналы улавливаются зондом и передаются в центральный процессор (CPU), который рассчитывает расстояние от зонда до ткани или органа (границы), используя скорость звука в ткани (1540 м / с) и время возврата каждого эха (обычно порядка миллионных долей секунды). В итоге машина формирует 2-D изображение, основанное на расстояниях и интенсивностях отраженных эхо-сигналов.

Что такое ультразвуковой аппарат?

УЗИ аппаратура – сложный механизм, у которого все части взаимосвязаны:

Ручные датчики-преобразователи, посылающие ультразвуковые волны (выше диапазона человеческого слуха), производят безопасное излучение благодаря пьезоэлектрическому эффекту преобразовывают эхосигналы в электрические. Сигналы различаются по форме и размеру. Они определяют ширину и угол поля зрения, частоту исходящих звуковых волн и степень проникновения звуковых волн.

Центральный процессор (CPU), выполняющий все вычисления, поставляет программное обеспечение, хранит обработанные данные, содержит источники электропитания и датчики преобразователя;

Панель управление импульсами преобразователя, изменяющими амплитуду, частоту импульсов;

Монитор, на котором отображается восстановленное изображение;

Клавиатура / курсор, с помощью которых вводятся данные, идет управление экраном и воспроизводятся измерения с монитора;

Принтер, печатающий изображение с аннотациями.

Для чего ультразвук используется?

Ультразвуковая визуализация - это медицинский инструмент, который может помочь врачу оценить, диагностировать и лечить заболевания. Общие процедуры ультразвуковой визуализации включают в себя:

УЗИ брюшной полости;

Сонометрия костей;

УЗИ молочных желез;

Офтальмологический УЗИ;

УЗИ щитовидной железы;

УЗИ яичек;

Допплерография;

Эхокардиограмма;

УЗИ плода;

Допплер для мониторинга сердечного ритма плода;

Контрастная ультрасонография;

Эластография;

Интервенционная ультрасонография.

Заключение

Использование ультразвуковой аппаратуры в месте оказания медицинской помощи дает возможность улучшить клинические результаты во многих областях применения. Тем не менее, это также имеет большое экономическое влияние на здравоохранение. Но если бы не эта простая, но невероятно эффективная машина, врачи не только не смогли бы обнаружить опухоль или диагностировать заболевание внутри человеческого тела, но люди были бы лишены незабываемого взгляда на то, как в матке растет новая жизнь.