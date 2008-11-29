Обои Rasch - стильный дизайн и немецкое качество

Обойный бренд Rasch был основан в Германии в 1896 году и в скором времени получил мировую известность. Обои данного производителя пользуются спросом в Украине благодаря широчайшему выбору расцветок и принтов различных ценовых категорий. Ассортимент немецкой компании включает свыше 5 000 разнообразных дизайнов, соответствующих модным тенденциям.

Особенности обоев Rasch

Изначально текстильные полотна производили вручную в мастерских, купить подобную продукцию имели возможность только богатые люди. Затем для производства закупили станки, что позволило сделать цены на продукцию доступными. Сейчас на каждой автоматизированной линии выпускается определенный вид обоев. Изготавливаются качественные флизелиновые, виниловые, текстильные и бумажные обои. Ширина 53 сантиметра соответствует европейским стандартам.

В создании продукции принимают участие известные дизайнеры. За годы существования марки над разработкой дизайна успел поучаствовать Пабло Пикассо и другие прославленные художники. Цветовая гамма изделий разнообразна, оформление сдержанное и элегантное.Поставляются варианты на любой вкус: с цветочными узорами, вертикальными полосками, имитацией дерева, камня.

Современные коллекции и тенденции

Современное направление интерьерной моды – обои с крупным рисунком и однотонные. Бренд Rasch сочетает последние веяния с фирменным узнаваемым стилем. В магазине oboi.com.ua можно выбрать в каталоге обои из любой коллекции:

Florentine 2 – всегда актуальные цветочные принты, крупные розы, растительные узоры.

Crispy Paper – дизайн в стиле ретро, эффекты старения.

Chateline II – классические обойные и флористические узоры, сочетающиеся с интерьерами в любом стиле.

B.B Home Passion – создана известным дизайнером из Германии, в коллекцию входят текстуры кирпичной кладки, минималистичные геометрические узоры.

Palace – выполнены в торжественном дворцовом стиле с фешенебельным декором.

Kids&Teens II – яркий декор детской комнаты; животные, граффити, сердечки.

Cosmopolitan – стиль модерн, сдержанные тона.

Благодаря представленному разнообразию не составит труда подобрать подходящий вариант отделки любого помещения, независимо от назначения.

Как выбрать идеальные обои

Основная часть моделей производится из нескольких слоев с подложкой из флизелина – полусинтетического материала на основе целлюлозы. Флизелиновые обои присутствуют в большинстве коллекций, например, Sightseeing, Flirentine 2, Trianon XI.

Производитель поставляет классические виниловые обои и выполненные на флизелиновой основе. Отличие от флизелина заключается в наличии защитного поливинилхлоридного слоя. Поверхность не портится при мойке и на долгие годы сохраняет эстетичный внешний вид. Виниловые полотна можно встретить во многих линейках производителя – Aura Victoria, Palace, Maximum 18.

Текстильные обои состоят из двух слоев, верхний изготовлен из вертикально приклеенных нитей, нижний – флизелиновый. С их помощью создают роскошную дворцовую отделку из натуральных материалов. Полотна представлены в коллекциях Lyra, Strickly Stripes, Mirage.

Бумажные обои менее износостойкие, но самые экономичные. Они экологичные, идеальны для детской комнаты. Малыш быстро растет, его вкусы меняются, а полотна можно переклеивать ежегодно. Rasch включает бумажные обои в детские коллекции – Kids&Teens 2, Bambino 18.

Где купить продукцию Rasch

Необязательно отправляться в Германию, чтобы приобрести продукцию данного бренда. Большой выбор обоев Rasch на сайте oboi.com.ua, осуществляющем доставку по всей Украине. Здесь есть удобный фильтр поиска для сортировки артикулов по цене, стилю обойной коллекции, типу помещения.