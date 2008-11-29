Методы лечения катаракты

Часто встречаемым заболеванием старшего поколения является катаракта. Статистика Всемирной Организации Здравоохранения гласит, что более 16 миллиона людей страдают от катаракты. К 80 годам жизни недугу подвержены 26% мужского, 46% женского населения. Болезнь диагностируется и среди молодёжи.

О диагностике и методах лечения катаракты можете узнать в этой статье и обратившись в офтальмологические центр, где катаракта лечится хирургическим путем.

Катаракта, что это?

Офтальмологическая патология - потеря прозрачности (помутнение) хрусталика глаза. В идеале - это прозрачная линза и при помощи неё идёт фокусировка изображения на сетчатке. Если хрусталик становится мутным, свет постепенно не пропускается, зрение ухудшается и может пропасть полностью. Она может развиться на одном и двух глазах.

Почему развивается?

В основном катаракта прогрессирует у пожилых людей. Травмы, облучения радиацией, сахарный диабет, нехватка витаминов, заболевания глаз, плохая экология, длительный приём медикаментов может содействовать развитию болезни. Помутнение хрусталика происходит из-за изменений молекул белка.

Катаракта у взрослых и младенцев

Катаракта в пожилом возрасте самая распространенная и есть мнение, что катаракта- болезнь пожилых, но она развивается и в 45.

Генетические изменения в строении белка, которые отвечают за ясность хрусталика и прием определенных медикаментов, сахарный диабет, перенесенные инфекции в первом триместе могут стать причиной прогрессирования катаракты у детей. Ранняя диагностика может подсказать требуется ли хирургическое вмешательство.

Как прогрессирует?

Процесс помутнения хрусталика может длиться 15 лет. По началу, помутнения могут не препятствовать остроте зрения. Дальше зрение может ухудшиться.

Признаки и симптомы

Ухудшение ночного зрения, чувствительность к яркому свету, сложность читать тексты, написанные мелким шрифтом, искажение объектов, ухудшение восприятие цвета может стать признаком развития катаракты. Может меняться цвет зрачка от черного до молочно белого цвета, что заметно без специального аппарата.

Диагностика и лечение

Передовые диагностические аппараты помогут обнаружить катаракту на самых ранних этапах. Катаракта обычно схожа с возрастной дальнозоркостью, поэтому в самом начале она не заметна, но хрусталик постепенно помутнеет, зрение ухудшиться.

Диагностика включает биомикроскопию, проверку остроты зрения, глазного дна, поля зрения и внутриглазного давления.

Можно получить медикаментозную терапию. Глазные капли помогают улучшить обменные процессы в глазном хрусталике и тканях, но вернуть остроту зрения без операции невозможно. Самый эффективный метод лечения - хирургическое вмешательство, где заменяют помутневший хрусталик. Каждый год оперируются более 20 миллионов людей. Пациенты должны получить консультацию у офтальмохирурга, чтобы определить сроки метод операции.

Были убеждения, что катаракта оперируется на конкретном этапе, из-за иных видов операции. Сейчас способы удаления катаракты - Факоэмульсификация или Фемтохирургия.

Факоэмульсификация проводится амбулаторно. Делается 2-х миллиметровый разрез, размещается гибкая интраокулярная линза. Операция быстрая и безболезненная. Фемтохирургия производится путем роговичного разреза. Метод очень точный и уровень безопасности высок. Делается дробление ультразвуком и удаляется поврежденный хрусталик.