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Гриневич заборонила шкільним вчителям займатися репетиторством

Ситуація, коли вчителі не викладають належним чином предмет для того, щоб учні приходили до них на додаткові платні заняття, неприпустима.

Про це міністр освіти і науки Лілія Гриневич сказала в інтерв'ю виданню "Високий замок".

Іноді вчитель не працює як належить на уроці, щоб діти приходили до нього на індивідуальні платні заняття. Це ганебне явище! Ми підготували листи Міністерства освіти і розіслали їх по школах. Це непедагогічно, і це порушення. Тобто вчитель, який безпосередньо вчить дитину в школі, не може бути репетитором - це конфлікт інтересів ", - сказала Гриневич.

У той же час вона відзначила, що школа має право надавати платні послуги, серед яких - індивідуальне навчання.

"Це враховується як урок. З батьками укладається договір про надання платних освітніх послуг. Але є досвід дітей, які мають дуже високі результати ЗНО, і вони не мали репетиторів", - сказала Гриневич.

Вона також підкреслила, що все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини.

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