В Україні припинила діяти формула "Роттердам+"

Дія формули "Роттердам +" припинилася з 1 липня 2019 в зв'язку з переходом до нового ринку електроенергії.

У серпні 2018 Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, скасувала формулу ціноутворення на електроенергію "Роттердам +".

Проект постанови опублікований на офіційному сайті НКРЕКУ.

Згідно з документом, з початку дії нового ринку електроенергії визнається таким, що втратив силу цілий ряд нормативних документів, які раніше регламентували роботу української енергетики.

У переліку документів, які скасували, постанову НКРЕКУ №289 від 03.03.2016 року "Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни на електроенергію", більш відома під назвою "Роттердам +".

Дане рішення НКРЕКУ пояснюється необхідністю впорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України та для забезпечення своєчасної підготовки учасників ринку електричної енергії України до роботи нового ринку електричної енергії.

Нагадаємо, починаючи з 2016-го року вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України, регулюється за формулою "Роттердам +".

Вона була введена в зв'язку з втратою контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Сході.

Після окупації Донбасу більшість шахт з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС, виявилася на непідконтрольній території.

Тому, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було прийнято рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР і Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКУ. У Нацкомісії тоді заявляли, що така методика розрахунку повинна усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій і дозволить Україні накопичувати достатньо вугілля до зими.

Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + вартість його доставки в Україну".

Формула "Роттердам +" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля.