Какие материалы должны быть у мастера по наращиванию ресниц? № 10 (683) 1-15 липня 2019 року Процедура наращивания ресниц очень популярна среди женщин всех возрастов. Многие пытаются освоить это направление, чтобы повысить свой доход. Большинству сфера кажется сложно и затратной. Однако всегда есть шанс сэкономить. Узнайте, какие расходные материалы и инструменты должны быть у мастера по наращиванию ресниц, и вы легко разберетесь со всеми нюансами. Без какие расходников нельзя обойтись? Многие наслышаны, что расходные материалы для салонов красоты стоят дорого. Однако, если подойти к делу с умом, можно потратить не так много. На первое время приобретите только самое необходимое, а именно: Ресницы для наращивания. Они бывают разных оттенков, длины и видов. Однако большинство женщин предпочитают черные, поскольку они смотрятся максимально натуральными. Что касается длины, то здесь нужно приобрести минимум 3 варианта, чтобы у клиенток был выбор. Кроме этого, вы сможете комбинировать их, создавая разные образы.

Клей. Отдавайте предпочтение гипоаллергенному, где в составе максимум натуральных и ухаживающих компонентов, иначе вы рискуете получить негативную оценку своей работе и потерять клиента. На этом расходнике лучше не экономить, приобретая максимально дорогой продукт от ведущего производителя.

Закрепитель. Средство покрывает реснички прозрачным слоем, который внешне не виден. С его помощью обеспечивается более прочная сцепка натуральных ресничек с искусственными. За счет этого нарощенные ресницы держатся дольше и меньше опадают. При этом средство не склеивает волоски, положительно влияет на них благодаря содержанию в составе питательных веществ.

Антиаллергенный гель. Продукт нейтрализует испарения клея, делая пары менее летучими и предотвращает их попадание в легкие. Постоянное использование позволяет избежать накопительной аллергии. Средство не нужно наносить на ресницы. Чтобы оно подействовало достаточно открыть баночку и поставить ее рядом с клеем во время проведения процедуры.

Ремувер. Необходим для снятия искусственных ресниц. Рекомендуется отдавать предпочтение гелевому, поскольку он не растекается и максимально удобен в применении. Быстро растворяет клей и бережно действует на натуральные реснички.

Обезжириватель. Средство позволяет удалить кожное сало и остатки косметики. Способствует лучшей сцепляемости волокон с кожей. Отдавать предпочтение следует гипоаллергеным средствам.

Пинцет. В магазинах предлагается несколько вариантов, в том числе и с изогнутым концом. Рекомендуется приобрести как минимум 2, чтобы выполнять работу максимально качественно. Вышеописанных расходников вполне достаточно, чтобы выполнить полноценное наращивание ресниц любой сложности. Они обязательны в арсенале любого мастера, поэтому следует приобрести их в первую очередь. Вспомогательные материалы и инструменты В процессе работы каждый мастер понимает, что ему не хватает, чтобы процесс наращивания ресничек шел быстрее, а результат нравился клиенткам. Чаще всего приходится докупать: Патчи. Используются для фиксации нижних ресниц при наращивании или снятии искусственных. Упрощают работу мастеру и дарят дополнительный комфорт клиенту. В их состав входят полезные компоненты, благодаря которым повышается упругость и эластичность кожи под глазами, разглаживаются морщины.

Лента. Чаще всего в магазинах предлагается бумажная. Она упрощает процесс наращивания, позволяя зафиксировать нижнее и верхнее веки. Благодаря чему результат превосходит ожидания.

Шпатель. Сделан из дерева или пластика. На него наносится клей, обезжириватель или ремувер, а затем средства используются по назначению. Благодаря этому инструменту расходуется меньше материалов.

Шелковые подложки. Используются для изоляции нижних ресниц. Помогают в наращивании и дарят клиентке дополнительный комфорт. Изготавливаются из мягких материалов. Благодаря анатомической форме легко крепятся и не доставляют дискомфорта.

Праймер. Используется для дополнительного обезжиривания и растворения остатка косметики. Показан для чувствительной кожи, обеспечивает лучшее сцепление волокон. Вышеназванные материалы не обязательны к покупке. Однако они значительно упрощают процесс наращивания. Когда у вас появится опыт и постоянные клиенты, следует задуматься об их покупке. Процедура станет более комфортной, и вы будете затрачивать на выполнение работы меньше времени. Если вы хотите стать мастером по наращиванию ресниц, смело покупайте минимальный набор средств и инструментов и развивайтесь в выбранном направлении. У вас быстро появятся клиенты, и вы сможете получить опыт и развить свои навыки. Со временем арсенал материалов расширится, и вам будет максимально комфортно выполнять работу. Інші статті номеру Чого нам буде коштувати ПАРЄ "побудувати"

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