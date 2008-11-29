Чого нам буде коштувати ПАРЄ "побудувати"

Вперше за багато років вибори в Україні пройдуть без спостерігачів Парламентської асамблеї ради Європи (ПАРЄ). Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для місії цієї організації зі спостереження за достроковими парламентськими виборами.

"Вони спробують через ПАРЄ відправити в Україну російських спостерігачів, ми цього не можемо допустити, щоб спостерігачі від країни-агресора визначали демократичність українських виборів", - мотивував свій крок глава українського парламенту.

Ніхто нікому нічого не винен

У відповідь президент ПАРЄ Ліліан Морі Паска, яка і лобіювала повернення росіян в цю структуру, заявила, що Україна не має права не пускати спостерігачів: "Україна, як член Ради Європи, знаходиться під процедурою моніторингу Асамблеї, і у неї є зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими і парламентськими виборами ".

В українському МЗС заявили, що ніхто нікому нічого не винен.

"ПАРЄ є дорадчим органом відповідно до Статуту Ради Європи", - пояснила прес-секретар українського МЗС Катерина Зеленко. Тобто країни мають право самостійно вирішувати, виконувати рекомендації чи ні.

До того ж, в МЗС натякнули, що в Страсбурзі не мають права висувати якісь претензії до Києва.

"ПАРЄ сама проголосувала за необов'язковість виконання своїх рішень. Цим вона скасувала вимогу до Росії виконувати не одне, а цілих 7 рішень, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - нагадали в українському міністерстві.

Після словесної перепалки делегація ПАРЄ достроково припинила роботу і покинула Україну.

- Відсутність спостерігачів ПАРЄ не несе будь-якого серйозного ризику цих виборів. Вони однозначно будуть визнані легітимними хоча б тому, що за ними будуть спостерігати багато інших авторитетних міжнародних організацій. Наприклад, Бюро з прав людини ОБСЄ, Європейська система організація зі спостереження за виборами (ENEMO), представники посольств. І цього буде цілком достатньо, щоб підтвердити легітимність парламентських виборів в Україні. Тому, швидше за все, в Європі і світі в офіційних документах навіть не буде негативних оцінок щодо недопуску ПАРЄ на ці вибори, - розповів глава Комітету виборців України Олексій Кошель.

Чим недопуск ПАРЄ на вибори загрожує Україні

Ця структура веде моніторинг всіх виборів, які проходять на території Європи. І до останнього часу від вердикту ПАРЄ багато в чому залежало визнання результатів усією Європою. Якщо ж моніторингова місія висловлювала сумніви в легітимності, демократичності і прозорості виборів, то це ставало іміджевою плямою на репутації країни і її чинної влади. Більш того, вердикт ПАРЄ міг навіть привести до певних санкцій.

Наприклад, у 2012 році ПАРЄ разом з Євросоюзом і США, підтримуючи територіальну цілісність Грузії, не визнали результати парламентських виборів в Абхазії і президентських у Південній Осетії. Влада і чиновники цих невизнаних країн виявилися в "чорному списку" Європи і США.

Тобто, через недопуск представників ПАРЄ на позачергові вибори, можуть виникнути сумніви в законності нового українського парламенту.

Може навіть повторитися ситуація, яка склалася з виборами до Держдуми Росії в Криму в 2016 році, на які Москва не пустила спостерігачів від ПАРЄ.

"Якщо ми не можемо в'їхати на територію Криму, підготувати свій звіт, то вибачте, але ніхто не може визнати те, що там сталося", - заявив тоді глава моніторингового комітету ПАРЄ Штефан Шеннах.

І це буде перша за більш ніж 10 років відсутність представників ПАРЄ на українських виборах. Так, наприклад, за позачерговими виборами до парламенту в 2007 році спостерігали 25 представників ПАРЄ. На парламентських виборах у 2012 році їх було вже 46. На позачергових виборах президента в 2014 році було 50 спостерігачів, а на виборах президента в 2019-м - 42.

- При всіх нюансах, ПАРЄ - досить авторитетна організація, і відсутність її представників на виборах нічого хорошого країні не принесе. Тим більше, коли Україна постійно демонструє свій проєвропейський курс. Це буде іміджевий удар по країні і в ПАРЄ візьмуть на замітку свій недопуск на українські вибори, - читає політологАлексей Якубін.

І це може стати міною сповільненої дії для нового українського парламенту і його делегатів у ПАРЄ в майбутньому.

-Тепер до них там будуть ставитися вже не так дружелюбно і з обережністю - каже політолог.

Також не можна виключати і рекламну складову цього демаршу.

- Відгук місії ПАРЄ дуже вже схожий на партійну розкрутку Андрія Парубія перед виборами, на які він йде від Європейської стратегії Порошенко. Загроза демаршу проросійських сил - це їх коник на цих виборах, - вважає Олексій Якубін.

ПАРЄ втрачає авторитет

В останні роки, на тлі загальної кризи в Євросоюзі, ПАРЄ почала стрімко втрачати свій авторитет. Її рішення все частіше ігноруються конкретними державами.

У січні 2019 року організація закликала звільнити українських моряків, але результату немає. У вересні 2016- го не визнала результати виборів до Держдуми РФ на території Криму. А тепер ПАРЄ готова повернути російську делегацію, до складу якої увійдуть невизнані нею ж депутати від півострова.

У січня 2018 ПАРЄ у своїй резолюції визнала Росію агресором і закликала звільнити Донбас. Ця вимога також була проігнорована Москвою.