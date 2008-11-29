Палеонтологічний джекпот: вчені заглянули всередину клітин віком мільярд років

Мільярд років тому масиви суші були об'єднані в величезний суперконтинент . Життя на цьому материку була досить бідним, але річки і океани були наповнені одноклітинними організмами.

Нещодавно група вчених з Університету Західної Австралії та Бостонського коледжу виявила мікроскопічні скам'янілості деяких з цих архаїчних істот. Вони були знайдені в Шотландії в гірських породах, вік яких складає приблизно один мільярд років. У цьому місці, за словами фахівців, колись знаходилося велике озеро.

Що найдивніше, мікроскам'янілості збереглися настільки добре, що дослідники змогли розгледіти всередині них різні клітинні структури.

Але для початку потрібно сказати, що знайти скам'янілі останки стародавніх істот - величезна удача. Справа в тому, що лише деякі частини організму можуть з роками перетворитися в камінь, тому переважна кількість знахідок представляють собою залишки твердих тканин (наприклад, кісток).

Власне, з цієї причини вчені вкрай рідко знаходять сліди м'яких частин організму. Ще менший відсоток доводиться на останки мікроскопічних істот.

З огляду на все це, недавню знахідку можна порівняти зі зривом палеонтологічного джекпоту: в формації Cailleach Head на північному заході Шотландії, вченими були виявлені добре збережені скам'янілості, всередині яких можна чітко розгледіти клітинні структури.

Неймовірно добре збереглися мікроскопічні скам'янілості, виявлені на заході Шотландії.

Серед множинних фрагментів, вчені виділили зразок, що нагадує древній організм під назвою Glenobotrydion aenigmatis. Доктор Девід Вейс (David Wacey), мікробіолог з Університету Західної Австралії, і його колеги вважають, що його, швидше за все, можна віднести до еукаріотичних водоростей або ціанобактерій. Ці мікроорганізми, як відомо, поглинають рідкоземельні елементи, які зустрічаються в складі скам'янілостей.

Інші організми були трохи схожі на кулястих коків, а одна з добре збережених клітин і зовсім нагадувала клітку еукаріоти (нагадаємо, що так називаються організми, клітини яких містять ядро).

Усередині скам'янілих клітин вчені розгледіли внутрішньоклітинні включення. Вони могли служити цитоплазматическими накопичувальними вакуолями або навіть окремими органелами. Втім, дослідники поки до кінця не впевнені в своїх припущеннях.

Але що ж допомогло останкам так добре зберегтися? Як вважають вчені, цінні скам'янілості збереглися в виключно хорошому стані завдяки наявності в озері, в якому мешкали стародавні організми, монацита і ксенотіма. Ці мінерали осідають і тверднуть, перетворюючи в камінь клітини і їх нутрощі.

До слова, ця знахідка не найдавніша з виявлених: фахівці знаходили і старіші скам'янілості. Але це відкриття є першим задокументованим прикладом добре збереженої внутрішньої структури клітин.

Як вважають автори роботи, дослідження знахідки допоможуть зрозуміти, які мікроорганізми мешкали в докембрийский період, а також посприяють вивченню біології цих істот і їх екосистем.