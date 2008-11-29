Выбор комплекта для бильярда в магазине

Бильярд — игра необыкновенно популярная, завоевавшая множество поклонников во всём мире. Заниматься ей можно как дома, так и в специально оборудованных заведениях — бильярдных. Далеко не все любители могут позволить себе поставить стол дома — он занимает много места. Потребуется и другое оборудование, закупить которое можно на сайте магазина бильярда в Киеве https://tt-billiard.com.ua/, где есть все необходимое.

Что нужно играющим

Некоторые неискушённые любители полагают, что бильярдистам нужен лишь стол, к которому прилагаются шары и кий. Это минимум, без которого игра вообще невозможна. Такой комплект для игры можно до сих пор встретить где-нибудь в сельских клубах со свободным доступом.

На самом деле игра требует (для достойного уровня комфорта и наилучших результатов) куда более богатого арсенала средств и аксессуаров. Игрокам непременно понадобятся:

треугольник — приспособление, помогающее быстро выставить в нужном месте стола шары в фигуре нужной формы (треугольной или ромбовидной, как в американском пуле);

светильники — обеспечивают правильный, равномерный заполняющий свет, обычные люстры решительно не годятся;

полочки — для хранения шаров и облегчения ведения счёта;

киевницы — служат для безопасного хранения киев в вертикальном положении, сохраняют их прямолинейность.

Это только самые необходимые, обязательные игровые принадлежности. Однако есть и другие, которые нельзя отнести к обязательному оборудованию — они выполняют только вспомогательные функции. Но при их отсутствии игра вряд ли будет полноценной. Поверхность шаров, например, обязательно должна сохраняться идеальной — гладкой и очень чистой. Если же на них будут скапливаться остатки мела или отложения жира, то вряд ли можно от них ожидать идеальной траектории движения, задуманной игроком перед ударом. Ухаживать за ними нужно при помощи полироли и средств для чистки. Чистят шары до глянцевого блеска каждый день.

Имеет большое значение правильный выбор аксессуаров для кия. К ним относят:

мелки;

футляры (тубусы);

перчатки или муфты для рук — повышают удобство в игре;

зачистки для наклеек и шейперы.

При игре может возникнуть ситуация, когда к шару сложно подобраться для хорошего, результативного удара. В этом случае поможет специальная машинка — подставка для кия. С её помощью даже те удары, которые на первый взгляд кажутся невозможными, могут быть реализованы. Используя машинку (её ещё называют тёщей), можно выполнить удар одной рукой.

Как повысить срок службы бильярда: особенности ухода

Важная составляющая комфорта во время бильярдного поединка — идеальное состояние оборудования. Деформированная, пусть и незначительно, поверхность стола приводит к потере точности удара и, как следствие, к неблагоприятным результатам в игре. Игровые качества стола сильно ухудшаются из-за попадания на его поверхность влаги и пыли. Этого можно благополучно избежать, если использовать для защиты специальный чехол. Накрывать им стол нужно в то время, когда игра не идёт.

Особое значение имеет состояние и качество сукна. При порывах и порезах (такое иногда случается, когда играют новички), чинить его не имеет смысла, лучше сразу заменить. За время эксплуатации его качество тоже ухудшается — скапливаются влага, мел и пыль, что делает игру менее результативной и комфортной.

Срок службы сукна можно продлить, если регулярно или по мере загрязнения чистить его специальной щёткой с использованием особых химических средств. Состояние игровой поверхности стола будет долго оставаться идеальным.