Чиллер для пива: что об этом важно знать

В современной пивной промышленности рекомендуется быстро охлаждать сусло. Обычно для этого должно требоваться не более получаса. От этого зависит, насколько вкусным и качественным получится готовый алкогольный напиток. Именно по этой причине чиллер для пива является наилучшим выбором для многих производителей.

Особенности продукции: что о ней важно знать

Нужно понимать, что после кипячения с добавлением хмеля требуются и дрожжи. Однако они могут погибнуть от высокой температуры. Именно по этой причине сусло необходимо остудить в минимальные сроки. Это требуется по следующим причинам:

снижение риска заражения бактериями и дикими дрожжами, так как они не могут находиться в кипящем и горячем пивном растворе;

пиво получится ароматным;

фильтрация напитка существенно упростится.

По этим причинам рекомендуется позаботиться об успешном использовании чиллера в современной пивной промышленности.

Обычно используют чиллер для охлаждения сусла с погружением. Оборудование представляет собой спираль с входной трубкой, которую применяют для подачи холодной воды. При этом трубка обладает выходным отверстием, позволяющим успешно отводить нагретый раствор.

Конструкция изначально опускается в бак при кипячении раствора для дезинфекционных мероприятий. Затем шланги подсоединяются к отверстиям. Емкость с суслом должна быть убрана с горячей плиты. Обязательно включается кран с холодной водой, которая поступает в чиллер. По трубке, которую спускают в раковину, можно сливать теплую воду. Скорость охлаждения зависит от быстроты циркуляции воды, но обычно она не превышает получаса. Планируя купить устройство для погружной работы, нужно понимать, что расходы на используемую воду окажутся достаточно значительными.

Как выбрать оптимальный вариант

Противоточный чиллер также может использоваться для пивного сусла. Такой агрегат включает в себя трубку, которая находится в другой трубке. Иногда предполагается наличие каналов, находящихся между плотно прижатыми пластинами. Отверстия рассчитаны для холодной воды и сусла. Горячий раствор необходимо закачивать внутрь корпуса охлаждающего прибора, используя для этого специальный насос. Вода будет двигаться в противоположном направлении. Нужно понимать, что эффективность возрастает раза в 2. К тому же гарантируется удобство проведения рабочих мероприятий. Чиллер предлагается по более высокой стоимости, так как в его конструкции традиционно присутствует специальный насос. К тому же после использования существенно затрудняется процесс очистительных мероприятий.

Если вы хотите купить чиллер в Украине на сайте https://termocom.com.ua/chilleri, желательно учитывать его технические параметры и особенности конструкции. От этого напрямую зависит, насколько легким и эффективным будет применение специального устройства. Погружной чиллер стоит дешевле. Он требует минимальных вложений в техническое обслуживание, но при этом оказывается менее эффективным. Противоточный чиллер нужно использовать правильно, чтобы быть уверенным в его эффективности.