Народ заплатить за кандидатів 2 мільярди гривень

На таку суму доведеться розщедритися платникам податків за політичну агітацію партій.

- Хвилиночку! За чий рахунок цей банкет? Хто оплачувати буде?

На відміну від героїв фільму "Іван Васильович змінює професію" цей парламентський банкет будемо оплачувати якраз ми з вами. Бо в держбюджеті на наступний рік з'явиться чудовий рядок "Відшкодування витрат політичних партій, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України". І коштує такий рядок - 2 253 420 000 гривен. 19 мільйонів за букву.

Виявляється, 3 липня ЦВК звернулася до Мінфіну з пропозицією заплатити за витрати партій на передвиборну агітацію. І чиновники, швидше за все, не відмовлять, адже це йде врозріз із законом.

- Ще 8 жовтня 2015 року Верховна Рада прийняла закон про протидію та запобігання політичній корупції, якою внесено зміни до виборчого законодавства. Одна з ключових інновацій, яка раніше не застосовувалася в Україні - держава фактично заплатить за агітацію певних політичних партій, - розповідає аналітик КВУ Денис Рибачок.

Гроші повернуть тільки партіям, що пройшли до парламенту. Близько 375, 5 мільйона гривень кожному переможцю. Ось і виходить: якщо після цих дострокових виборів в парламенті, як і зараз, залишаться 6 партій - сума не зміниться. Якщо пройде більше, готуйтеся додатково розщедритися.

- Нинішня передвиборна кампанія - занадто коротка. Витрати на неї в порівнянні з 2014 роком істотно нижчі. Офіційна їх частина, думаю, буде роздута по максимуму. Про сьогодення неофіційний розмір, що становить мінімум 50% від усіх витрат, ми не дізнаємося ніколи, - каже голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Експерт зазначає: незважаючи на терміни, деякі кандидати ще навіть не почали активної діяльності.

- Не виключено, що основні кошти будуть вкладені в останні дні кампанії і підуть на підкуп виборців або доплати представникам виборчої комісії, представникам нижніх ланок виборчих штабів, - припускає Кошель.

Під'їзди та паркани - не місце для агітації!

Чим ближче дата виборів, тим більше агітаційної "макулатури" розклеєно на стовпах, автобусних зупинках, під'їздах будинків. Передвиборними листівка і газетами "забивають" поштові скриньки виборців. Чи законно це?

Згідно із законом агітаційні матеріали повинні розміщуватися в спеціально відведених органами місцевої влади місцях. Якщо говорити про столицю, то це місця на стендах, дошках оголошень. Під'їзд багатоповерхівки - не "спецмісця", а ось інформаційна дошка в під'їзді - саме те.

Теоретично за законом при виявленні агітації в незаконних місцях можна повідомляти про це поліцію. Якщо розклейщик вже пішов, толку мало. Але навіть якщо агітатора зловили, йому загрожує сміхотворний штраф від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів (85-170 гривень). Для підприємств - розповсюджувачів реклами санкція за такі самі діяння вище - 100 -200 неоподатковуваних мінімумів (1700-3400 гривень).