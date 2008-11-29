Тренування перед навчанням покращує роботу мозку

Навіть короткочасного сплеску фізичної активності досить, щоб підвищити ефективність навчання, наступного за тренуванням.

Немає сумнівів в тому, що регулярні фізичні вправи корисні для здоров'я. Однак переваг може бути ще більше: виявляється, заняття спортом можуть зробити людей розумнішими.

В ході нової роботи нейробіологи з університету Орегона здоров'я і науки виявили, що навіть нетривала фізична активність покращує роботу гена, який відповідає за освіту синаптичних зв'язків в гіпокампі - області мозку, яка пов'язана з навчанням і пам'яттю.

Попередні дослідження показали, що регулярні фізичні вправи поліпшують здоров'я мозку і сприяють його омолодженню як у тварин, так і у людей. Однак конкретні механізми впливу тренувань безпосередньо на мозок встановити було не так-то просто. В основному фахівці говорили про непрямий вплив. Наприклад, фізична активність позитивно позначається на роботі серця, а отже, поліпшується постачання киснем всього організму, включаючи мозок.

Крім того, раніше вчені були більше зосереджені на вивченні тривалих ефектів регулярних вправ.

Тим часом автори нової роботи прагнули виявити будь-які специфічні зміни в роботі мозку, які відбуваються протягом хвилин, годин або днів після однієї серії нетривалих тренувань.

Дослідники провели експеримент з мишами, що не були фізично активні і вели, що називається, "сидячий" спосіб життя.

Гризунів на короткі періоди часу поміщали в бігове колесо. В цілому тварини пробігали по кілька кілометрів за дві години. Поодинокі короткочасні тренування "в людському еквіваленті" відповідали щотижневим іграм в баскетбол або бігу на дистанцію 3,2 кілометра.

Вчені тим часом фіксували реакції мозку гризунів на ці заняття.

В результаті виявилося, що короткочасні тренування сприяють збільшенню синапсів (контактів між нейронами) в гіпокампі. Ефект спостерігався вже через годину після фізичної активності.

Але ключове відкриття вчені зробили, проаналізувавши експресію генів, активованих під час коротких тренувань в окремих нейронах.

Аналіз показав, що після занять спортом підвищилася експресія маловивченого гена Mtss1L. Виявилося, що цей ген посилює ріст дендритних шипиків, що і сприяє утворенню нових синаптичних зв'язків між нейронами.

По суті, нове дослідження показало, що навіть короткочасного сплеску фізичної активності досить, щоб підвищити ефективність навчання, наступного за тренуванням.

Надалі команда має намір оцінити поліпшення пізнавальних здібностей і пам'яті людей після занять спортом.

Стаття за підсумками цієї роботи опублікована в журналі eLife.