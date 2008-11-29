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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Зеленський підвів підсумки поїздки в Канаду
Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки триденного перебування в Канаді, під час якого провів 19 важливих зустрічей і відвідав кілька заходів.
Про це повідомляється на сторінці Президента в Facebook.
"Три дні перебували в Канаді. Підсумки такі: 19 важливих зустрічей і відвідування декількох заходів. Дуже радий, що нам вдалося досягти ряду важливих домовленостей", - розповів він.
"Перше: тепер молоді українці зможуть приїжджати в Канаду, а молодь Канади - в Україну за спрощеною процедурою на навчання і роботу на термін до 1 року.
Друге: Канада висловила бажання долучити Україну до програми Trusted Travellers, тобто українцям тепер буде легше потрапити в Країну кленового листа - це впевнений крок до майбутнього безвізу з Канадою.
Третє: будемо розширювати Угода про вільну торгівлю на сферу послуг і інвестицій, а це значить, що українські підприємці з різних галузей зможуть краще співпрацювати з Канадою.
Четверте: домовленість про можливість поставок оборонної зброї і новітньої військової техніки з Канади ", - деталізував Зеленський.
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