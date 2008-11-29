Зеленський підвів підсумки поїздки в Канаду

Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки триденного перебування в Канаді, під час якого провів 19 важливих зустрічей і відвідав кілька заходів.

Про це повідомляється на сторінці Президента в Facebook.

"Три дні перебували в Канаді. Підсумки такі: 19 важливих зустрічей і відвідування декількох заходів. Дуже радий, що нам вдалося досягти ряду важливих домовленостей", - розповів він.

"Перше: тепер молоді українці зможуть приїжджати в Канаду, а молодь Канади - в Україну за спрощеною процедурою на навчання і роботу на термін до 1 року.

Друге: Канада висловила бажання долучити Україну до програми Trusted Travellers, тобто українцям тепер буде легше потрапити в Країну кленового листа - це впевнений крок до майбутнього безвізу з Канадою.

Третє: будемо розширювати Угода про вільну торгівлю на сферу послуг і інвестицій, а це значить, що українські підприємці з різних галузей зможуть краще співпрацювати з Канадою.

Четверте: домовленість про можливість поставок оборонної зброї і новітньої військової техніки з Канади ", - деталізував Зеленський.