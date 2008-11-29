Хто є хто у виборчому бюлетені

Реєстрація кандидатів Центрвиборчкомом закінчена. Жереб на місця у виборчому бюлетені кинутий. Сам бюлетень також презентовано. Пора знайомитися, яке електоральне меню в цей раз політики підготували виборцям.

1. "Опозиційний блок"

Партія складається з так званого "Ахметовське крило" Опозиційного блоку зразка 2014 року, а також приєдналися в червні цього року представники ще 4 партій: "Партія миру і розвитку" "Наші", Відродження ", "Довіряй справам ". Головні представники політсили: Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Кернес, Геннадій Труханов.

2. "Сила і честь"

Партія заснована ще в 2009 році. Голосно про неї заговорили лише в розпал президентських виборів-2019, коли її лідер екс-глава СБУ Ігор Смешко зміг набрати більше 6% голосів. У список потрапило кілька депутатів від БПП і "Самопомочі". Передвиборний штаб очолює журналіст Дмитро Гордон. Ідеологія вказана як "правоцентризм, консерватизм".

У списку 76 осіб.

3. "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина"

Партія з 20-річним досвідом. Беззмінний лідер Юлія Тимошенко. Кістяк передвиборчого списку - люди, які в тюремний період ЮВТ не зрадили її, не металися по іншим партіям. Також під її прапорами йдуть Сергій Тарута і Валентин Наливайченко.

У списку 206 осіб.

4. "Патріот"

Відносно нова політична сила, яку створив екс-перший заступник генпрокурора Микола Голомша. Також в партію входить колишній захисник Юлії Тимошенко Микола Сірий і виходець з "Батьківщини" Георгій Філіпчук. Партія виступає за деолігархізацію і демонополізацію.

У списку 134 людини.

5. "Сила людей"

Партія, яка "народилася" після Майдану і на національному рівні себе ще не зарекомендувала. Від неї на президентські вибори йшов журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. Зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. Один з лідерів партії - громадський діяч Олександр Солонтай.

У списку 46 осіб.

6. "Опозиційна платформа - За життя"

Партія утворилася 28 липня 2018 роки після злиття партії "За життя" і громадського руху "Український вибір". Головні лідери партії - Вадим Рабинович, Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Сергій Льовочкін.

У списку 184 людини.

7. "Партія зелених України"

Одна з найстаріших вітчизняних політсил. Заснована 24 травня 1991 року. Екологічна партія України. На парламентських виборах 1998 року сенсаційно набрала 5,43%, зайнявши четверте місце. З тих пір рейтинги неухильно знижувалися. Головна особа партії - Віталій Кононов.