МРТ на ходу: створено портативний апарат, який поміститься навіть в машині швидкої допомоги

Про магнітно-резонансну томографію (МРТ) сьогодні знають всі, хто хоч трохи цікавиться своїм здоров'ям і розвитком медицини. В останні роки ця технологія постійно поліпшується, а також стає практично рутинним методом діагностики. Пояснимо, що МРТ надає рідкісну можливість отримати зображення анатомічних структур і навіть процесів, що протікають в людському тілі.

Перші комерційні МРТ-сканери почали вводитися в експлуатацію 30 років тому. А до цього було складно уявити, що такий точний і при цьому неінвазивний діагностичний інструмент взагалі можливо створити.

МРТ справді універсальна і застосовується в найрізноманітніших областях медицини від діагностики онкологічних захворювань до спортивних і черепно-мозкових травм.

Робота апарату МРТ заснована на застосуванні надпровідних магнітів, які виробляють сильні магнітні поля. Саме вони дозволяють отримувати зображення органів і тканин. І чим більші і потужніші магніти, тим детальніше і якісніше виходять знімки.

У деяких великих клінічних центрах використовуються установки з індукцією магнітного поля близько 7 Тесла. Це більш ніж в сто тисяч разів могутніше магнітного поля Землі.

Однак прогрес в розробці технологій МРТ - це лише одна сторона медалі. Сучасні апарати з потужними магнітами коштують не один мільйон доларів і важать кілька тонн. Крім того, подібній техніці потрібні спеціальні захищені приміщення, дорогі системи охолодження на основі рідкого гелію, запаси якого на нашій планеті вичерпуються.

Є і ще один серйозний недолік нинішніх потужних апаратів: багато людей з імплантованим кардіостимулятором змушені відмовлятися від цього виду обстеження, якщо потужність магніту апарату перевищує 1,5 Тесла. В іншому випадку можливі нагрівання і відмова вживлених серцевих електродів.

Неінформативним може стати МРТ і для пацієнтів з протезованими тазостегновими суглобами, оскільки такі конструкції можуть значно спотворювати отримане зображення.

Саме з цих причин фізик, професор Базельського університету в Швейцарії Наят Саламі (Najat Salameh) з колегами вирішила розробити апарат зі значно слабшим магнітним полем.

Свої дослідження в цьому напрямку вона почала ще в 2015 році. Її мета - створити більш дешеві компактні установки, які можуть задовольнити широкий спектр потреб.

За словами розробників, нова технологія, заснована на застосуванні ультраслабких магнітних полів (від 0,01 до 0,1 Тесла), не вимагає ні охолодження, ні спеціально обладнаних приміщень. При цьому вона зробить МРТ-апарати більш компактними, легкими і транспортабельним.

Їх можна буде застосовувати як в польових госпіталях, так і в важкодоступних районах, де виникають перебої з електроенергією. Крім того, компактні малопотужні пристрої підійдуть і для пацієнтів з різними протезами і імплантатами.

Група під керівництвом Саламі вже побудувала кілька прототипів з різною величиною індукції магнітного поля. Для початку вчені використовували електромагніти з живленням від електромережі, але в подальшому планується, що вони зможуть працювати і від батарей. Крім того, сконструйовані швейцарськими фахівцями пристрої настільки малі, що можуть легко поміститися навіть в машинах швидкої допомоги.

Перспективи вимальовуються захоплюючі, але виникає питання, чи дозволить така малопотужна техніка отримати досить якісні зображення. Наят Саламі переконана, що це можливо.

Хоча дозвіл знімків, одержуваних за допомогою слабких магнітів, поки не зрівняється з зображеннями, які виробляють сучасні апарати, контраст їх портативних установок вище, тому різні тканини на таких знімках добре помітні.

Наступним кроком учених стане удосконалення інших компонентів процесу - детектування сигналу і обробки одержуваних даних. Цілком можливо, завдяки портативним МРТ-апаратам скоро набагато більше людей отримають можливість пройти це унікально інформативне і неінвазивне обстеження.