Рейтинг вузів: яких випускників чекають українські роботодавці

Абітурієнти спантеличені не тільки тим, яку спеціальність вибрати, але тим, якому навчальному закладу віддати перевагу.

Чимало абітурієнтів вважають, що немає ніякої різниці, який вуз вибрати - мовляв, для майбутнього роботодавця важливо сама наявність "корочки", а конкретний вуз його не цікавить. Однак експерти ринку праці говорять, що для молодого фахівця, який не може похвалитися досвідом роботи, авторитетність вузу може мати вирішальне значення.

Перед стартом вступної кампанії (1 липня) кадровий портал hh.ua проаналізував попит на випускників тих чи інших вузів з боку роботодавців, причому в фокусі дослідження експертів були університети, які очолили в минулому році консолідований рейтинг вищих навчальних закладів інформаційно-освітнього ресурсу "Освіта.ua".

У трійку призерів потрапили Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет "Києво-Могилянська академія" та Національний університет "Львівська політехніка".

1. Львівський національний університет імені Івана Франка

Даний навчальний заклад має IV рівень акредитації Міністерства освіти і науки України. Тут готують фахівців за ліцензованими 9 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", 49 напрямками "бакалавр", 82 спеціальностями "фахівець" і 87 спеціальностями "магістр". Сьогодні у Львівському університеті навчається понад 19 тис. студентів.

Згідно з аналізом бази резюме, більше половини претендентів з дипломом ЛНУ проживають або працюють у Львові, кожен п'ятий - житель Києва, а в цілому наявність диплома даного вузу декларували жителі 154 міст і населених пунктів України.

Найбільш затребуваними випускники ЛНУ були серед роботодавців зі Львова та Києва. Найбільшим попитом користуються юристи, фахівці IT-сфери, виробничої галузі, маркетологи і працівники готельно-ресторанного напрямку.

2. Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Заснована понад 400 років тому Києво-Могилянська академія є найстарішим університетом в Україні і при цьому сучасним вузом. Зараз тут працює система Liberal Arts Education, що сприяє формуванню у студентів міждисциплінарних навичок і знань.

Студенти самостійно формують свій навчальний план, вибираючи окремі предмети, програми minor і Сертифікатні програми, які дозволяють отримати знання з різних областей. "Могилянка" дає унікальну можливість самостійно формувати траєкторію навчання, розвиваючись в декількох найбільш цікавих для студента сферах одночасно.

Паралельно студенти вдосконалюють англійську мову, яка є другою робочою мовою в університеті.

Випускники "Могилянки" проживають або працюють в основному в Києві (82%), Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

Випускників НАУКМА вважають за кращих, в основному, столичні роботодавці. Найбільш затребувані володарі дипломів в області юриспруденції, маркетингу, ІТ і телекомунікацій, сфери науки і освіти.

3. Національний університет "Львівська політехніка"

Найстаріший і найбільший серед академічних технічних навчальних закладів України та Східної Європи.

Сьогодні "Львівська політехніка" - це 16 навчально-наукових інститутів, а також Інститут дистанційного навчання та Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою. В університеті навчаються понад 35 тис. студентів. За результатами експертного рейтингу, Львівська політехніка протягом останніх років стабільно входить до п'ятірки кращих вітчизняних вищих навчальних закладів.

Найбільша кількість вакансій для випускників НУ "Львівська політехніка" були розміщені львівськими (71%) і рівненськими (14%) роботодавцями. Особливою популярністю користуються фахівці зі сфери "Маркетинг", "Виробництво", "Рітейл", "Адміністративний персонал" і "Будівництво".