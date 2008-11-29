В чём особенности игры в слоты в режиме Autoplay?

Опция Autoplay предусмотрена в большинстве игровых автоматов нового поколения. Как правило, она активируется нажатием одноимённой кнопки, найти которую можно на панели управления слотами. В режиме Autoplay можно играть, не принимая никакого участия в процессе прокруток барабанов – они совершаются автоматически, позволяя игрокам заниматься своими делами.

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Игровые слоты с опцией Autoplay можно использовать для самых разных целей и задач. Например, они отлично подходят для целей обучения, повышения квалификации, получения нового опыта и ценных практических навыков. Всё это можно обрести, играя как на реальные ставки, так и на бесплатные кредиты. Следует заметить, что в режиме Autoplay можно запустить сразу несколько разных игровых автоматов и крутить катушки синхронно, имея возможность выигрывать ещё чаще. Надо также сказать, что игровой процесс в режиме «автопилот» позволяет использовать большинство бонусных режимов, за исключением нескольких. Например, во время автоматической игры нельзя участвовать в риск раундах на удвоение выигрышей. Если после остановки барабанов на какой-то линии выплат выпала призовая цепочка, то выигрыш сразу же записывается на депозит без возможности участия в бонусной игре. Такой формат игры лучше всего подходит тем, у кого мало времени, но не хочется лишать себя дополнительной возможности заработка на азарте в сети.