В Україні ввели податок на товари з-за кордону

В Україні з 1 липня 2019 року набувають чинності зміни в Податковому кодексі, які стосуються посилок з-за кордону. Якщо вартість товарів в посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувачу доведеться заплатити її плюс додану суму. Раніше розмір додаткової суми становив 150 євро. Згідно з новими правилами, тепер доведеться платити дві допсумми: ПДВ 20% і мито 10%.

Варто зазначити, що податок буде нараховуватися на суму, яка перевищила 100 євро.

Розглянемо на прикладі. Якщо посилка з товаром на суму в 110 євро, то одержувач заплатить додатково 2 євро ПДВ і 1 євро мита.

Зміни торкнуться лише фізичних осіб, а для юридичних осіб та ФОП безмитний ліміт залишився колишнім - 150 євро. Проте нові правила не торкнуться особистого ввезення товарів, так як сумарна вартість ввезених товарів - до 500 євро (і до 1000 євро в аеропортах) податком не обкладається.