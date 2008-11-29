Трамп пропонує Москві і Пекіну будувати новий світовий порядок

Дональд Трамп продемонстрував на саміті G20 минулого тижня в Осаці, що мав на увазі під часто повторюваною останнім часом фразою про прагнення "побудувати хороші відносини з Росією і Китаєм".

28 червня біля глави Білого дому відбулася півторагодинна зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої "в дружній атмосфері обговорювалися різні теми".

Лідери двох країн обговорили способи поліпшення і розширення двосторонніх політичних і економічних зв'язків, а також домовилися, що американські і російські офіційні особи продовжать консультації з глобальних і регіональних питань, пише на сайті CNBC.com американський аналітик Майкл Іванович.

На наступний день Трамп провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, який у своєму вступному слові на пленарному засіданні G20 зазначив принцип багатосторонніх відносин і різко розкритикував торговий протекціонізм. Сі повторив цю думку перед зустріччю з американським президентом, додавши, що Пекін вважає за краще співробітництво, а не "тертя і конфронтацію".

В кінцевому підсумку переговори Трампа з Сі закінчилися на примирній ноті. Було оголошено про рішення відкласти введення нових митних зборів і відновлення консультацій переговорних груп двох країн.

Ігноруючи скарги американських компаній на дискримінаційне ставлення в Китаї, Сі попросив владу США, щоб ті справедливо ставилися до китайського бізнесу. Крім того, Трамп дозволив американським компаніям продавати технології китайському телекомунікаційному гіганту Huawei, але лише ті, які не загрожують національній безпеці.

Що все це означає? Все це вказує на початок передвиборної кампанії Трампа, для якої будь-який серйозний конфлікт, тим більше з Росією і Китаєм, буде катастрофічною подією і не дозволить йому переобратися на другий термін.

Поліпшення відносин з росіянами та китайцями, яких американці називають стратегічними конкурентами, так як вони, на їхню думку, намагаються підірвати збудований Америкою світовий порядок, є пріоритетом - як мінімум "на даний момент", як часто любить говорити Трамп.

Чи буде успішною ця передвиборча стратегія? Безумовно, так. Трамп добре знає, що для американців (як і для решти світу) війна з Росією і Китаєм - екзистенційна загроза людству.

Трамп шукає мирне вирішення проблем з Москвою в Сирії, Україні і Венесуелі, що в результаті поліпшить двосторонні відносини і відкриє додаткові можливості для прагнучих розширити свій бізнес в Росії американських компаній. Невипадково бізнес-делегація США була однією з найбільших на недавньому економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Китай - зовсім інша проблема. Пекін все частіше ставить під сумнів американський світовий порядок і тим самим підриває все більш нестабільні трансатлантичні і азіатські альянси Вашингтона. Деякі спостерігачі вже проголосили, що Трамп в Осаці програв Китаю в торговельній війні. Але це поспішна і необ'єктивна оцінка.

Трамп уклав торгове перемир'я з Китаєм виключно через внутрішні причини. Також вірно і те, що глава Білого дому, нарешті, вирішив відмовитися від позиції, яка не допускає будь-якого компромісу в торговельній війні з Піднебесною.

Трамп прийняв обіцянку Китаю скоротити профіцит у торгівлі з США і остаточно забув про своє бажання змінити законодавчий процес Китаю і його економічну політику, тобто те, що Китай називає "принциповими питаннями".

Трамп витратив два з половиною роки і $ 1 трлн (зростання торгового дефіциту з Китаєм) в гонитві за політичними цілями, за якими Китай ніколи не поступиться, про що президент повинен був знати з самого початку. Той, хто радив Трампу рухатися в цьому напрямку без оглядки, заслуговує почути його знамениту фразу: "Ви звільнені!" (You're fired!).

Оцінивши всі "за" і "проти", Трамп, можливо, почав процес з метою досягнення тривалого миру в усьому світі. Ця концепція заснована на тому, що США, Росія і Китай стоять перед унікальним бінарним вибором: кінець людства або новий (в Вашингтоні сподіваються американський) світовий порядок, який буде побудований трьома ключовими гравцями, чиї економічні і цивілізаційні інтереси вимагають мирного співіснування.