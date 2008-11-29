Інтуїтивне харчування: що потрібно знати про нього

Дієти зазвичай припускають обмеження, йдеться про вуглеводи, жири або час, коли ви можете собі дозволити їсти те, що дійсно хочеться. І в цьому сенсі інтуїтивне харчування видається чимось по-справжньому чарівним.

Наука попереджає, що обмежувальні дієти - навіть якщо обмеження мінімальні - можуть привести до збільшення маси тіла в майбутньому. Крім того, такий підхід загрожує порушенням здорових відносин з їжею, збільшенням ризиків компульсивного переїдання і булімії.

Коротше кажучи, чим більш суворою є дієта, якою ви прямуєте, тим вищі ваші шанси на проблеми зі здоров'ям в перспективі.

Що таке інтуїтивне харчування

Інтуїтивне харчування - максимально розслаблене ставлення до їжі. Щоб слідувати цій системі, необхідно прислухатися до свого організму і його бажань, кожен раз даючи йому рівно стільки їжі, скільки потрібно, рівно в той час, в який потрібно. І все це, погодьтеся, звучить непогано.

Проблема з інтуїтивним харчуванням в тому, що кордони в ньому ну дуже розмиті. Так що якщо ви звикли жити і харчуватися за певним розпорядком, повна свобода тут може призвести до плутанини і провалу операції.

З іншого боку, якщо ви навчитеся розпізнавати сигнали голоду і ситості, розуміти, коли ви їсте через стрес або нудьгу, і вибирати не просто смачні, але ще і корисні продукти, ваш раціон стане настільки правильним, наскільки це можливо, без всяких дієт .

Думаєте, що необмежені можливості неминуче приведуть до нездорового вибору? Ну, в перші кілька днів це дійсно можливо, тому тут особливо важливо тримати ситуацію під контролем. Експерименти свідчать про те, що інтуїтивне харчування в результаті робить раціон більш збалансованим, оскільки коли в меню немає заборон, немає і нездорової тяги до тих чи інших продуктів.

Як дієта впливає на вагу і психіку

До сих пір не цілком ясно, чи може інтуїтивне харчування бути більш ефективним або таким же ефективним в сенсі втрати ваги, як обмеження калорій.

Один огляд на тему, наприклад, показав, що з восьми досліджень тільки два відзначили зниження ваги при інтуїтивному харчуванні. А в іншому огляді втрата ваги трапилася в восьми дослідженнях з шістнадцяти, проте статистично значущими показники були тільки в трьох випадках.

Але інтуїтивне харчування при цьому - одна з кращих дієт для ментального здоров'я. Дослідження дозволяють стверджувати, що такий підхід до раціону може привести до зниження симптомів переїдання, поліпшення сприйняття власного тіла, підвищення самооцінки і навіть стати частиною відновної терапії при розладах харчової поведінки.