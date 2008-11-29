Чому потік біженців з Центральної Америки не припиняється?

Середньостатистичний американець, думаючи про Гватемалу, Гондурас і Сальвадор, вважає, що це знедолені країни, які страждають від злочинності, бідності і голоду.

І криза на південному кордоні лише зміцнює це сприйняття, оскільки основні ЗМІ постійно публікують матеріали про бідні сім'ї мігрантів, що рятуються від насильства.

Але якщо ці країни Центральної Америки такі бідні, чому інвестори в облігації готові кредитувати Гватемалу, Гондурас і Сальвадор по процентних ставках нарівні з пільговими умовами, які надають регіональним економічним державам, таким як Бразилія? Правда, набагато складніше: всі 3 країни сприймаються стабільними і безпечними регіонами для інвестицій, тому що у них майже немає витрат на державні послуги. І велика частина витрат йде на хабарництво.

Якщо ці країни можуть брати такі дешеві кредити, чому б і ні? До минулого тижня група з 3 країн пропрацювала більше 2 років, не випускаючи облігації.

На тлі побоювань, що в Венесуелі почнеться нестримна інфляція, фіскальна економія стала свого роду релігією серед лідерів всіх трьох країн. Навіть МВФ, який роками критикували за сильне скорочення бюджету, закликав Гватемалу збільшити витрати.

Але якщо їх інфраструктура терпить крах, крім того, відзначається високий рівень материнської смертності, чому ці уряди не готові брати більше позик? Як зазначається в останньому звіті Bloomberg, корумповані лідери цих країн не хочуть руйнувати зручну їм систему корупції і хабарництва.

В регіоні розроблена система, яка змушує представників найбідніших верств населення емігрувати. А грошові перекази, відправлені нелегальними мігрантами, трудящими в США, повертають їх сім'ям. Платежі - це надійний потік доларів, який є основою для фінансових систем Гватемали, Гондурасу і Сальвадора. Ця сума в 30 разів більше щорічних виплат, які президент Трамп щойно скасував.

Якщо врахувати всі ці фактори, вийде економічна модель, яка спирається на систему нелегального вивезення громадян.

"Міграція є частиною цієї моделі. Країна може не страждати від великого дефіциту, але в той же час потреби її людей не задоволені", ─ зазначив Сейнабу Сахо з Світового банку.

Незалежно від того, до чого прагне політичний клас, навряд чи ця ситуація зміниться найближчим часом. Гватемальці обрали нового президента, який скористався своїми зв'язками в корумпованій правовій системі країни, щоб домогтися перемоги.

А громадяни Гватемали майже не отримують підтримки від уряду. Як відзначає Всесвітній банк, соціальні витрати на душу населення в Сальвадорі становлять $ 562, в Гондурасі ─ $ 278, в Гватемалі ─ $ 258. Для порівняння, в Коста-Ріці цей показник становить $ 2 193, в Бразилії ─ $ 2 269. Світовий банк не оновлював ці дані з 2012 р, але аналітики говорять, що в останні роки ознак поліпшення не видно. Корупція посилює дефіцит, викачуючи кошти, які призначені бідним. Неурядова міжнародна організація Transparency International розмістила ці три країни в нижній половині свого індексу сприйняття корупції, а Гватемалу - в найнижче.

Лукреція Мак, дочка відомого правозахисника, убитого в 1990 р, вражена масштабами нестримного хабарництва в міністерстві охорони здоров'я Гватемали в 2016 р.

"Документи і підписи підроблені. Є приклад схеми, при якій чиновники купували нові шини для машин швидкої допомоги, перепродавали їх, гроші забирали собі, а на автомобілях залишали старі шини. Навіть ті невеликі гроші, які є у міністерства охорони здоров'я, потрапляють в чужі руки", ─ зазначила вона.

За її підрахунками, Гватемала витрачає лише одну п'яту від того, що повинна витрачати щорічно на охорону здоров'я. В результаті державні клініки і лікарні можуть обслуговувати близько 6,5 млн осіб - населення рівня 1975 року, яке з тих пір зросло вдвічі.

Наїб Букела, який переміг на президентських виборах в Сальвадорі, зазначив: "Люди перетинають кордони не просто так. Імміграція ─ це показник хвороби суспільства: насильство, відсутність економічного зростання, відсутність інвестицій в сільських районах. Люди не стануть виїжджати з країни, залишаючи сім'ї, перетинаючи три кордони і пустелю, якщо у них все в порядку ".

Міністерство внутрішньої безпеки США вводить своїх агентів, щоб працювати з цими урядами і намагатися послабити потік мігрантів. Але без структурних реформ практично немає надії на реальні і довготривалі зміни в цьому питанні.