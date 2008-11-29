Місія МВФ приїде до Києва в серпні 2019 року

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) може прибути до Києва в серпні 2019 року, після проведення парламентських виборів.

Про це журналістам сказав представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

Герус заявив, що переговори необхідно починати з чистого аркуша, оскільки попередніх домовленостей поки немає.

"Міжнародний валютний фонд обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів. Сподіваємося, це буде десь в серпні", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

Президент запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості про нову програму. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві в кінці травня. Планувалося, що за результатами буде прийнято рішення про черговий транш на 1,3 млрд доларів. Однак місія достроково покинула Україну через оголошення дострокових виборів, і питання про кредит не буде розглядатися.