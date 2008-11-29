|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Місія МВФ приїде до Києва в серпні 2019 року
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) може прибути до Києва в серпні 2019 року, після проведення парламентських виборів.
Про це журналістам сказав представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус.
Герус заявив, що переговори необхідно починати з чистого аркуша, оскільки попередніх домовленостей поки немає.
"Міжнародний валютний фонд обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів. Сподіваємося, це буде десь в серпні", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.
Президент запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості про нову програму. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві в кінці травня. Планувалося, що за результатами буде прийнято рішення про черговий транш на 1,3 млрд доларів. Однак місія достроково покинула Україну через оголошення дострокових виборів, і питання про кредит не буде розглядатися.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com