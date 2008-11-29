У NASA випробують надувне "гальмо" для посадки на Марс

Існуючі системи не здатні м'яко посадити на Червону планету жилу капсулу або по-справжньому великий марсохід. Але інженери вже готують до випробувань систему, яка зможе опустити на поверхню Марса великі апарати і дати зелене світло космічної експансії людства.

Як повідомляється в прес-релізі NASA, на сьогоднішній день найбільшим апаратом, що сідав на Марс, є ровер "К'юріосіті" вагою менше тонни. І це майже межа для існуючих технологій.

Справа ось в чому. Щоб апарат не розбився об поверхню планети, при посадці йому потрібно загальмувати. Але в розрідженій атмосфері Червоної планети парашути не надто ефективні. Тому для м'якої посадки доводиться на додаток до них використовувати гальмівні двигуни (так, наприклад, сідав зонд Insight). Але для них потрібно взяти запас палива, а в космічній місії на рахунку кожен грам.

Тим часом тонна корисного вантажу - це катастрофічно мало для пілотованої експедиції. Наприклад, місячний посадковий модуль місій "Аполлон" важив більше десяти тонн.

Тому інженери розробили більш ефективну систему гальмування під назвою LOFTID. Вона являє собою широкий надувний конус, який розгортається перед входом в атмосферу. Форма обрана такою, щоб максимізувати опір марсіанського "повітря".

У розгорнутому стані діаметр основи конуса досягає шести метрів. Це майже уп'ятеро більше його розмірів в складеному вигляді. Конструкція складається з синтетичних волокон, які в 15 разів міцніші за сталь. Вона витримує нагрівання більш ніж до 1500 ° C.

Система вже пройшла деякі наземні випробування. Тепер їй належить пробна посадка, правда, поки не на Марс, а на Землю.

LOFTID відправиться в космос в березні 2022 року. Її "візьме з собою" ракета Atlas V, що несе супутник дистанційного зондування Землі JPSS-2.

Після того, як апарат вийде на орбіту, розгінний блок "Центавр", який несе на борту LOFTID, відправиться назад до Землі. Перед входом в щільні шари атмосфери конус розгорнеться і почне посадку.

У випробувальному польоті LOFTID понесе тільки систему розкриття (зелені ємності) і контрольно-вимірювальні прилади.

У цій місії система не буде нести корисного навантаження. Їй доведеться продемонструвати власну життєздатність. Зокрема, потрібно показати, що конструкція дійсно сповільниться до потрібної швидкості, витримає температури і при цьому збереже орієнтацію в просторі.

Зрозуміло, Марс - це не Земля. У Червоної планети і гравітація менше, і атмосфера тонше. Можливо, будуть розроблені окремо "земна" і "марсіанська" версія LOFTID.

У разі успіху нової системи гальмування вистачить роботи і без марсіанських експедицій. З її допомогою можна буде повертати багаторазові космічні апарати.