Українських школярів навчатимуть основам кібербезпеки

Сучасні діти більшу частину свого життя проводять в інтернеті. Інформаційні технології буквально з народження супроводжують представників покоління Z. Тому в Міносвіти вирішили навчити школярів кібербезпеки. Про це повідомила голова комітету, директор Intel по корпоративних справах в Україні Тетяна Нанаєва.

До кібербезпеки можна віднести застереження і боротьбу з інтернет-шахрайством, онлайн-оплату товарів за безготівковим розрахунком, покупку квитків через онлайн-сервіси, безпеку персональних даних, які зберігаються на смартфоні, планшеті або ноутбуці.

- Якщо створюються цифрові сервіси в області електронного управління, охорони здоров'я і взагалі цифрової економіки, необхідно, щоб суспільство, учні, випускники впевнено володіли цифровими навичками, - пояснила важливість нововведення Нанаєва.

Передісторією створення курсу кібербезпеки для школярів і вчителів став аналіз Комітетом змісту навчальних програм. У відомстві пояснюють, що ті, хто їх створює і стверджує, що не усвідомлюють загрозу відсутності основних знань з інформаційної безпеки. Тому Комітетом цифрових технологій в освіті при МОН було створено два курси програм академій Cisco - "Введення в кібербезпеку" на 17 годин і "Основи кібербезпеки" на 35 годин. Тренінги пройшли 50 викладачів вузів і понад 200 вчителів шкіл. Керівник програм Cisco Networking Academy Олена Домотенко пообіцяла, що безкоштовне навчання педагогів продовжиться і в наступному році.

Зі свого боку засновник STEM-центру "Сократ" і експерт комітету Сергій Дзюба повідомив про розробку методичних матеріалів для вчителів молодших класів в рамка громадського проекту по IT-безпеці. Планується, введення для вчителів 1-4 класів тренінгу з основ кібербезпеки на 16 годин і онлайн-доступ до його файлів.

У той же час, голова комітету Тетяна Нанаєва повідомила про відсутність окремого підрозділу, що займається питанням цифровізації освіти.

- До сих пір відсутня стратегія цифровізації освіти, немає плану дій по її реалізації на всіх рівнях, нечітко визначені ліцензійні вимоги і вимоги щодо цифровізації при акредитації освітніх установ, навчальні заклади в більшості не мають планів цифровізації, - додала Тетяна Нанаєва.

На даний момент співробітниками Комітету цифрових технологій в освіті при держструктурі розроблено і доопрацьовано більше 20 документів в цьому напрямку.

На початку 2018 року в Україні вже була спроба цифровізації в сфері освіти. Тоді соціальна ініціатива "IT-школяр" об'єднала педагогів і представників ІТ-бізнесу для введення новаторського підходу в процес шкільного навчання. В рамках ініціативи в трьох загальноосвітніх школах Києва та Чернігівської області пройшли безкоштовні факультативи з програмування, 3D-друку, VR-технологій, створення сайтів та ігор, управління дронами.

У квітні 2018 року міністр освіти і науки Лілія Гриневич запропонувала експертам "IT-школяр" взяти участь у створенні нових навчальних програм з інформатики, навчанні вчителів і розробці вимог до цифрового обладнання, яке використовується під час освітнього процесу. В рамках співпраці був підписаний меморандум між Міносвіти та соціальною ініціативою "IT-школяр". Через місяць був створений Комітет цифрових технологій в освіті при МОУ. Завданням експертно-дорадчого органу є впровадження сучасних технологій в навчальні програми та освітні процеси в школі.