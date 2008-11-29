Слот Жемчужина дельфинов в казино Вулкан

«Жемчужина дельфинов» - еще одна игра из коллекции игр Novomatic на морскую тематику, пополнившая ряды Sharky и Lord of the Ocean в казино Вулкан Оригинал Украина. Действие происходит в глубинах синего моря среди обитателей океана. Если погрузиться в глубины, можно оказаться в захватывающем подводном мире.

Игры с рыбами

Dolphins Pearl является стандартным игровым автоматом с пятью барабанами и десятью линиями, множество таких можно увидеть у Novomatic. Барабаны расположены на приятном фоне, и морское дно окружено подводной растительностью в потоках солнечного света сверху.

В игре представлены обычные символы игральных карт от 9 до туза и более высокооплачиваемые символы, представленные рыбой, включая тропическую рыбу, морского конька, камбалу и лобстера. Как и следовало ожидать в игре Novomatic, эти символы разработаны очень хорошо. Этот дизайн распространяется на бонусные символы, а в игре разбрасываются дельфин и устрица в комплекте с жемчужиной. Визуально Dolphins Pearl действительно доказывает, что является сильным соперником, поскольку в дизайне много подводного тематического декора.

Прыжки над поверхностью

Дельфины служат диким символом, который может заменить любой другой символ, кроме символа разброса - устриц. Помимо того, что дельфин является диким символом, он также является ключом к открытию 90 000 монет, если выпадет 5 из них. Выигрыши также удваиваются, когда они включают в комбинацию дикий символ.

Поскольку существует так много специальных функций, многие считают эту игру одним из лучших игровых автоматов онлайн на данный момент, и Novomatic, безусловно, может гордиться этим.

Сальто, ласты и многое другое

Значок разброса в этой игре является символом устрицы. Получение трех устриц подряд даст 15 бесплатных вращений. Во время этих вращений применяется трехкратный множитель. Также можно выигрывать деньги за получение символов разброса в любом месте на барабанах. При наборе пяти символов устриц в любом месте на табло, начисляется бонус в 50 000 монет.

Хотя некоторые думают, что эти бесплатные вращения не могут быть повторно запущены, правда заключается в том, что можно фактически запустить их заново, все, что для этого нужно, - это просто знать, как это сделать. Получив три устрицы во время раунда бесплатных вращений, начисляется еще 15 бесплатных вращений, что означает, что можно постоянно поддерживать бесплатную игру.

Разнообразие ставок

Независимо от бюджета, можно найти удобную сумму ставок в Dolphins Pearl для работы. Ставки начинаются всего с 0,40 до 100 монет на ставку с 9 линиями, что означает, что хайроллеры и охотники за бюджетом обязательно найдут что-то, что можно полюбить в этой игре.

«Жемчужина дельфинов» - это довольно нестабильная игра, но отчасти это делает ее такой захватывающей. Это игра, которая действительно вознаграждает настойчивость и может заставить долго ждать, не выигрывая по-крупному.

Откройте для себя Жемчужину дельфинов!

Dolphins Pearl остается захватывающей игрой из-за больших выигрышей и того, как приятно их выигрывать. Это также здорово, потому что он основан на браузере, то есть работает на Mac и Windows без необходимости загружать дополнительное программное обеспечение. Однако следует отметить, что Dolphins Pearl – это игра с высокой волатильностью, поэтому следите за своим банкроллом, чтобы не потерять слишком много денег в погоне за джекпотом.