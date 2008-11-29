Іран назвав зустріч у Відні "останнім шансом" зберегти ядерну угоду

Іран заявив, що п'ятнична зустріч у Відні між учасниками, що залишилися, міжнародної ядерної угоди є останньою можливістю зберегти угоду після виходу з нього США в минулому році.

"Я думаю, що ця зустріч може стати останнім шансом для решти сторін зібратися і подивитися, як вони можуть виконати свої зобов'язання перед Іраном", - заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, якого цитує іранське інформаційне агентство Fars.

За словами Мусаві, незважаючи на підтримку позиції Ірану в декількох заявах, інші учасники угоди - Великобританія, Китай, Франція, Німеччина і Росія - не вжили ніяких дій.

Заступник голови МЗС Ірану Аббас Аракчі, що знаходиться у Відні, заявив, що "стратегічне терпіння" Ісламської Республіки вичерпалося. Він зазначив, що "Іран не потерпить односторонньої прихильності ядерної угоді". Аракчі висловив надію, що віденська зустріч може привести до "відчутних" дій, відзначає агентство Fars.

У серпні 2018 року, після виходу з міжнародної ядерної угоди з Іраном, Вашингтон ввів санкції, що стосуються іранського автомобільного сектора, торгівлі золотом та іншими ключовими металами.

У листопаді США ввели нові санкції проти Ірану в спробі чинити тиск на Ісламську Республіку. Об'єктами санкцій стали в першу чергу нафтовий сектор близькосхідної країни, а також банківська галузь, суднобудування і морські перевезення.

Європейські країни створили механізм бартерної торгівлі під назвою Instex, щоб захистити хоча б частину економіки Ірану від санкцій США. Однак Instex поки не працює.

"Ми повинні подивитися, скільки грошей можна буде проводити через Instex, - заявив Мусаві. - Якщо це штучний механізм, Іран, безумовно, не прийме його".

Як повідомлялося, 8 травня президент Ірану Хасан Рухані оголосив, що країна відновлює частину своєї раніше призупиненої ядерної програми у відповідь на вихід США з ядерної угоди 2015 р

Президент Франції Еммануель Макрон заявив в четвер, що постарається переконати президента США Дональда Трампа призупинити деякі санкції щодо Ірану, щоб допомогти розрядити кризу.