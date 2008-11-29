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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Венесуела в березні намагалася таємно продати 2 тонни золота
У березні 2019 року на торги в Туреччині було виставлено приблизно 2 тонни золота із золотих запасів Венесуели, повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
"Країною походження золота вважалася Уганда, однак митні документи свідчать, що воно зі сховища венесуельського центробанку", - пише газета.
Золото намагалися продати в березні зі значною знижкою в порівнянні з ринковою ціною. Спроба не увінчалася успіхом, і золото виставили на продаж повторно з ще більшою знижкою. Чи купив хтось золото - невідомо.
Золоті злитки, які намагалася продати Венесуела, напевно потрапили до Венесуели з США в 1940-і рр. в рахунок оплати нафти, поставленої з Венесуели в період Другої світової війни, відзначає газета.
У той же час газета не навела жодних доказів зв'язку цього золота з Венесуелою, крім заяв джерел.
Це золото, як повідомляється, є частиною відправленого владою Венесуели в Уганду вантажу об'ємом 7,4 тонни злитків з золотого запасу країни.
Золото в Уганду привезли двома партіями (в 3,8 тонни і 3,6 тонни) на літаку російської чартерної компанії Nordwind Airlines.
За даними WSJ, золото доставили з Каракаса в аеропорт Ентеббе в Уганді, а потім переправили в компанію African Gold Refinery (AGR), що займається переплавкою золота.
Потім першу партію золота відправили в Дубай, пунктом призначення значилася Туреччина. Другу партію конфіскувала поліція, на злитках стояла печатка центробанку Венесуели, причому деякі з печаток були стерті. Через два місяці генпрокурор Уганди наказав поліції повернути золото і відкликати своїх співробітників з AGR.
Західні ЗМІ в березні повідомляли, що African Gold Refinery отримала 7,4 тонни золота з Венесуели, частину якого конфіскувала, а потім повернула поліції Уганди.
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