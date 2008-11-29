Кабмін встановив граничний рівень тарифів на гарячу воду

Уряд встановив граничний тариф на гарячу воду для населення на період 2019-2020 років.

Таке рішення прийнято сьогодні, 26 червня 2019 року, на засіданні Кабінету міністрів. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Петренко розповів, що встановлені такі граничні тарифи: за наявності полотенцесушителя і підключенні їх до системи гарячого водопостачання - 83 гривні 66 копійок / 1м; при відсутності полотенцесушителя - 75 гривень 74 копійки / 1м. Не дамо "комунальним князькам на місцях" отримувати надприбутки за рахунок гаманців українських, - написав Павло Петренко.