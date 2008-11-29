Старт вступної кампанії: що потрібно знати абітурієнту

Вступна кампанія стартувала 1 липня, і всі кинулися реєструвати свої електронні кабінети. Не поспішайте. Як показує практика, деякі сервіси можуть "зависнути" через навантаження великої кількості вступників. Зачекайте пару днів, побережіть нерви і спокійно створіть обліковий запис.

Прийом заяв і документів триватиме з 10 по 16 липня для вступників на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, і по 22 липня для вступників тільки за результатами ЗНО.

Не поспішайте все зробити в перший день початку прийому. На прикладі минулих років, дуже багато абітурієнтів скасовують свої заяви. І що найголовніше - нових спроб падати документи вже не буде в цьому році.

Слід з усією відповідальністю поставитися до розставлених пріоритетів в своїх заявах. Адекватно оцініть свої шанси на бюджетну форму навчання в той чи інший вуз, з розрахунком і своїх результатів і результатів ЗНО вступників минулих років, які потрапили на "бюджет".

Відмінний спосіб розставити для себе пріоритети - написати дві колонки "плюсів" обраних ВНЗ. В одній "можу" (з такими результатами в цей вуз з руками і ногами заберуть) а в другій "хочу" - (хочу тут навчатися, але трохи не дотягую по балам) і уважно все зважити.

Пам'ятайте - подати можна до 7 заяв на місця бюджетного та регіонального замовлень, але не більше ніж за 4 спеціальностями. Заяви на контрактні конкурсні пропозиції не мають таких обмежень.

Реєстрація без помилок

Реєструвати свій електронний кабінет слід з великою відповідальністю і педантичністю. Запам'ятайте ці важливі правила:

Не прив'язуйте до електронного кабінету неактивну або заборонену в країні електронну пошту. Перевірте кожен символ тричі.

Уважно вводите пароль (не менше 6 символів). Вас заблокують на три години, якщо помилки підуть одна за одною. В крайньому випадку в нагоді опція "Забули пароль?".

Дані випускника в атестаті і сертифікаті ЗНО можуть відрізнятися. У цьому випадку неможливо створити електронний кабінет. Про помилку в атестаті зверніться до школи, в сертифікаті - в регіональний центр оцінювання якості освіти.

Дані сертифіката ЗНО, які необхідно вказати:

Номер - 7 цифр номера сертифіката

Пін - 4 цифри пін-коду сертифіката

Рік отримання - вибирається зі списку. Якщо ж сертифікатів кілька, використовувати слід лише один, а дані інших можна додати в особистому електронному кабінеті після реєстрації в системі.

Дані свідоцтва або атестата про повну загальну середню освіту (Посо):

Серія документа про Посо - 2 букви

Номер документа - 8 цифр

Перевірте довідку про проживання в сільській місцевості. Вона повинна відповідати зразку від 2 березня 2016 року. Необхідно з першого разу завантажити правильний документ, адже інформація зміні не підлягає.

Уважно вивчіть вимоги до фото та сканкопіі документів в інструкції до електронного кабінету. Селфі не підійдуть, навіть якщо ви там ну дуже добре вийшли. Використовуйте фото формату JPG (JPEG, PNG), розмір якого не перевищує мегабайт.

Не варто хвалитися своїми вміннями про себе. У всякому разі не при підрахунку середнього балу атестата. Візьміть калькулятор - так надійніше.

У зв'язку зі змінами формули розрахунку середнього балу не слід використовувати бал, зазначений в додатку до документа про Посо. Предмети, з яких зроблено запис "звільнений (а)" в загальну кількість, при розрахунку, не враховуються.

"А, я ж ще в олімпіаді одного разу переміг!" - таке не пройде в останній момент при заповненні всіх полів е-кабінету. Підтвердити перемогу в міжнародній або Всеукраїнській учнівській олімпіаді або участь в збірній України - потрібно заздалегідь.

Система не дасть зареєструватися, якщо ви спробуєте подати заяву без необхідного за умовами сертифіката. Загляньте в Додаток 4 до умов прийому і переконайтеся, що здали всі потрібні предмети.

Всі поля "обов'язкові дані" заповнювати дуже уважно - змінити їх після зареєстрованої заяви не вийде. Якщо ви десь помилилися, скажімо, при розрахунку середнього балу атестата і вуз при перевірці виявив нестиковки - мають право відмовити в участі в конкурсному відборі.

Якщо раптом передумали або помилково вибрали не той вуз - можна скасувати заявку без втрати спроби, але лише в тому випадку якщо її ще не опрацював навчальний заклад. Для цього виберіть заявку і натисніть "активні дані" і "скасувати".

За результатами ЗНО навчатися можна і як в столиці, так і в будь-якому іншому місті. Для студентів двері відкриті і в Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові, але питання лише в тому - чи вистачить грошей на студентське життя далеко від дому. Перш ніж подавати документи до вузу іншого міста добре обдумайте і оцініть фінансові можливості своїх батьків. Це не дешеве задоволення "вирватися з гнізда подалі від мами". Часто саме через брак коштів студенти залишають вузи через пару місяців після зарахування.

Якщо все ж таки вирішили вчитися не в рідному місті, заздалегідь уточніть про можливість поселення в гуртожитку - скільки коштує проживання, кількість вільних місць, які будуть на початок нового навчального року.

20 липня оприлюднять списки тих, що надійшли на бюджет для категорії пільговиків, і 26-го липня - для всіх інших. До 31 липня всі абітурієнти повинні подати до вузу оригінали документів і не пізніше 1 серпня - зарахування. В цей же день вузи покажуть списки контрактників і зарахують їх до кінця вересня.