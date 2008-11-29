Серце і судини, травлення і схуднення: чим корисна м'якоть кокоса

М'якоть, що ховається під шкаралупою кокоса - це, безумовно, дуже смачно. Але вона може запропонувати і бонуси для здоров'я, про багатьох з яких ви, готові сперечатися, навіть не здогадувалися.

Кокос містить достатню кількість жирів і калорій, але помірна кількість білка і вуглеводів. Також його м'якоть багата декількома важливими мінералами, включаючи марганець і мідь. Це, скажімо так, базова інформація.

Покращує здоров'я серця

Кокосова м'якоть містить кокосове масло, здатне підвищити рівень "хорошого" холестерину при одночасному зниженні холестерину «поганого». А це, показують дослідження, знижує ризик серцево-судинних захворювань. В ході одного експерименту, який тривав 4 тижні, наприклад, було встановлено, що натуральне кокосове масло в цьому сенсі краще для організму, ніж оливкова.

Сприяє зниженню ваги

Дослідження показують, що кокосова м'якоть забезпечує пролонговану насичення за рахунок великої кількості клітковини. Крім того, є дані, що тригліцериди із середньою довжиною ланцюжка в кокосовій олії оптимізують процес спалювання жиру (у всякому разі, якщо порівнювати споживання м'якоті кокоса зі споживанням арахісового масла). Але для досягнення глобальних цілей в схудненні розумніше орієнтуватися все-таки на перше.

Налаштовує травлення

Оскільки м'якоть кокосового горіха містить клітковину, вона автоматично стає прекрасним продуктом для оптимізації травлення, запобігання запорів і безперебійної роботи кишечника в цілому.

Приємним бонусом стане те, що кокосове масло в м'якоті допоможе організму засвоювати жиророзчинні поживні речовини, включаючи вітаміни A, D, E і K. Нарешті, м'якоть кокоса, здається, подобається кишкових бактерій, що теж не буде зайвим.

На додаток до цього, дослідження дозволяють припустити, що кокоси в раціоні позитивно позначаються на рівні цукру в крові, імунної функції організму (спасибі антиоксидантам) і когнітивних здібностях. І це, погодьтеся, звучить відмінно.

Запобіжні заходи

З іншого боку, варто пам'ятати, що кокосова м'якоть містить насичені жири, які, якщо споживати занадто багато продукту, можуть збільшити ризики хвороб серця і судин. Але з цього приводу - навіть якщо у відпустці ви не можете відірватися від кокосів - жителям Росії, як і Європи, не варто особливо турбуватися.

Ну, і не забувайте про те, що м'якоть кокоса - досить калорійна історія. Так що споживати її краще в комплексі з чимось ще, йдеться про додавання кокоса у фруктові салати або смузі, гранола або солодкі супи.