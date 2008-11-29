Як зняти свербіж від укусів комах: 4 простих і ефективних домашніх засоби

«Ох, літо червоне! Любив би я тебе, коли б не спека, та пил, та комарі, та мухи », - писав Олександр Сергійович Пушкін. І що стосується комарів та мух, з поетом складно не погодитися.

Можна нескінченно довго шукати засоби, які захистять від укусів комах (можливо, ідеальний репелент - це ваші парфуми, наприклад), але правда в тому, що комарі мають схильність не до всіх людей. І одних вони, як правило, кусають більше, ніж інших. Вчені продовжують розбиратися, в чому тут справа, вивчаючи генетичні коди, склад крові, меню і багато інших чинників, але однозначної відповіді поки немає.

А що є? Ну, наприклад, домашні засоби, які допоможуть зняти свербіж від укусів комах. На той випадок, якщо спеціальних пзасобів під рукою не виявилося.

Вівсянка

Вівсянку невипадково включають до складу засобів по догляду за обличчям і тілом. Крім того, що це багатий антиоксидантами, вітамінами, мінералами і ліпідами сніданок, вівсянка відома своїми протизапальними властивостями. І це та причина, по якій вівсяна каша на воді (зрозуміло, без цукру і добавок), нанесена на ватний диск і щільно притиснута до місця укусу, швидко заспокоює роздратовану шкіру і помітно зменшує свербіж і почервоніння.

Кубики льоду

Якщо після укусу вас турбує свербіж і печіння, холод - ваш кращий друг. Кубики льоду або пакет заморожених овочів припадуть дуже до речі як при лікуванні локального укусу, так і (особливо) при великій кількості укусів. Додатковою перевагою тут стане те, що холод не просто зніме дискомфортні відчуття, але також позбавляє від набряку, яким можуть супроводжуватися укуси. Тримати - 5-10 хвилин.

Чайні пакетики

Ароматний чай в пакетиках може принести вам трохи більше позитивних емоцій, ніж здається. Особливо коли ви відчуєте таке бажане полегшення сверблячки від укусу. Ромашка і календула як добавки до чаю добре справляються із запаленнями (в тому числі при місцевому застосуванні), а зелений чай, багатий на поліфеноли (катехинами), зменшує роздратування, почервоніння і набряклість. Заваріть пакетик, злегка відіжміть і прикладіть до укусу - це чудово.

Харчова сода

Вам може здатися, що натирання запалених областей харчовою содою - не найкраща з ідей. І вам, до речі, буде непереливки, бо абразивність соди може створити додаткові проблеми. Однак лужний розчин води і соди - зовсім інша справа. Він здатний нейтралізувати рН ураженої ділянки і зменшити свербіж, якщо змочити розчином ватний диск і прикласти його до стратегічно важливої зони. Спробуйте!