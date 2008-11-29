Польща шукає "свідків геноциду ОУН-УПА"

Глава Інституту національної пам'яті України прокоментував новину про те, що польські колеги шукають "свідків геноциду ОУН-УПА".

Володимир В'ятрович зазначив, що польський Інститут національної пам'яті має слідчі функції. Однак, вважає позицію колег однобокою, так як в 1939-1945 роках злочини скоювалися і проти українського населення.

- Відповідно, це входить в його компетенцію - це перше. Друге - наслідок щодо польсько-українського конфлікту триває вже кілька років. Третє - шкода, що і в цьому слідстві, і взагалі в оцінці польсько-українського конфлікту, польський Інститут пам'яті зберігає дуже односторонній підхід, кажучи лише про злочини проти польського населення і замовчуючи злочини, що мали місце проти українського населення. Треба розуміти, що в польсько-українському конфлікті злочину мали місце з обох сторін. Обидві армії здійснювали вчинки, які можуть називатися військовими злочинами, серед жертв цього конфлікту були як українці, так і поляки, - сказав В'ятрович.

На питання про те, чи вдасться польській стороні знайти свідків злочинів ОУН-УПА, він зазначив, що це "цілком можливо".

- Переконаний, що так само можна знайти і свідків, які будуть говорити про злочини поляків щодо українського населення, - додав він.

Посольство Польщі в Україні 4 липня розмістило на своєму сайті інформацію про те, що польський Інститут національної пам'яті шукає свідків "злочинів геноциду, що здійснювалися в період 1939-1945 років членами ОУН-УПА та іншими особами-співучасниками проти населення польської національності, який проживав у Волинському воєводстві ".

У повідомленні сказано, що розслідування веде відділення в Любліні.

- Ми звертаємося до потерпілих осіб, членів їх сімей, свідків і всіх тим, хто володіє інформацією на тему злочинів, в тому числі до тих, хто має фотографії замордованих, списки жертв або іншу документацію, яка може бути придатною в розслідуванні.

Посольство залишило для звернень телефон та адресу електронної пошти.