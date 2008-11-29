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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Сложности написания эссе: лайфхаки для студентов
Написание эссе – довольно распространенное задание среди студентов, которые должны уметь делать выводы и высказывать мнение. Формат стандартного эссе обычно укладывается в 2-5 текстовых страниц. Однако, несмотря на небольшой объем, многие студенты не справляются и в последний момент пытаются заказать эссе срочно у опытных исполнителей.
Сложность такой работы заключается не в слишком сложных темах или требованиях к техническому оформлению. Эссе – задание, не терпящее дублирования и плагиата. Это свободный жанр, где выражается личное восприятие темы.
Цель работы студента – объяснить свое видение ситуации и доказать его. Аргументами могут послужить примеры из жизни, общественные явления, научные статьи. На доказательство одного тезиса обычно хватает двух пояснений. Перегружать работу, которая по определению рассчитана на краткость и образное мышление, не стоит.
Лайфхаки
Дословно с французского языка слово «эссе» переводится как очерк, проба. Главная сложность в его написании – отсутствие четкой структурной схемы.
Поэтому для студента, который не слишком умело выражает свою точку зрения, можно дать несколько советов:
Такие очерки отличаются особым стилем изложения материала. Они сочетают элементы публицистики, художественных и научных текстов. Из-за этого некоторые учащиеся теряются и уклоняются либо в сторону сухих фактов, либо в сторону бессмысленной «воды».
Вообще, публицистическое изложение – половина успеха. Для того, чтобы передать свою мысль, применяют ассоциации, параллелизмы, метафоры. Большое преимущество – умение ввести в эссе неожиданный итог.
Структуры как таковой в подобных работах нет, но есть четкий план, по которому они пишутся. Короткое и выразительное вступление подводит к основной части, из которой следуют выводы. В хорошо проработанном задании границы между введением, главной частью, и итогами отсутствуют.
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