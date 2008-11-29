Делегації шести держав приєдналися до демаршу України в ПАРЄ

Депутати з Польщі, Грузії, Словаччини та країн Балтії поставлять перед своїми парламентами і урядами питання про формат співпраці з ПАРЄ.

Делегації семи держав покинули засідання ПАРЄ в знак протесту проти зняття санкцій з росіян. В знак протесту проти відновлення прав делегації Росії в Парламентській Асамблеї Ради Європи делегації семи держав зробили демарш і покинули зал засідань. Україну підтримали представники Польщі, Словаччини, Грузії, Литви, Латвії та Естонії, повідомив народний депутат Леонід Ємець.

Делегації вказали на неприпустимість зняття санкцій з росіян без будь-яких умов і повідомили про наміри поставити перед своїми парламентами і урядами питання про доцільність подальшої участі в роботі ПАРЄ.

"Учора українська делегація в ПАРЄ заявила про демарш. Сьогодні Польща, Литва, Латвія, Словаччина, Естонія та Грузія разом з Україною стали разом. Делегації оголосили про неприпустимість зняття санкцій з Росії. І про загрозу від такого рішення для самого існування ПАРЄ", - написав Ємець на своїй сторінці в Facebook ввечері в середу, 26 червня.

"Сьогодні ми, як делегати наших країн, не маємо відповідей перед нашими громадянами, як саме Рада Європи захищає їх права, якщо вона проявляє велику зацікавленість у захисті добробуту агресора быльше, ніж жертв агресії та репресій. Майбутнє Ради Європи в цілому знаходиться під загрозою, тому що РЄ втрачає довіру людей, яких вона захищає. Ми повертаємося додому, щоб проконсультуватися з нашими парламентами і урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях ", - йдеться в тексті спільної заяви делегацій, опублікованому українськими депутатами.

Укладачі заяви підкреслили, що зняття санкцій з делегації Росії і відновлення її прав в ПАРЄ без виконання будь-яких вимога Асамблеї, суперечить цінностям та Статуту Ради Європи.

Поступки ПАРЄ росіянам учасники демаршу розцінили як сигнал країні, яка вдається до збройної агресії, використовує хімічну зброю і прагне дестабілізувати європейську демократію.

У ніч на 25 червня ПАРЄ зняла санкції з делегації Росії без будь-яких додаткових умов. "За" резолюцію проголосували 118 делегатів, "проти" - 62, і 10 чоловік утрималися. Резолюцію в повному складі підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини. Проти в повному складі проголосувала делегація України і Грузії, а також більшість делегатів від Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Британії і Швеції.

На наступний день ПАРЄ відновила права російської делегації в повному обсязі.

Українська та грузинська делегації оскаржили рішення про повернення РФ в ПАРЄ. Також делегація України відмовилася від участі в роботі ПАРЄ і попросила Верховну Раду терміново розглянути це питання. Депутати поставили перед президентом Володимиром Зеленським та МЗС питання про доцільність участі в інших органах Ради Європи.

В день голосування представники української делегації поскаржилися, що Зеленський самоусунувся від ситуації в ПАРЄ і фактично залишив депутатів без дипломатичної підтримки напередодні найважливішого засідання. Президент відреагував на рішення ПАРЄ лише через 11 годин: його прес-служба розповсюдила заяву про "стурбованість і розчарування" глави держави.