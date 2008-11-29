У багатьох річках світу перевищено безпечний рівень вмісту антибіотиків

Вчені виявили антибіотики в 66 відсотках досліджуваних річок в 72 країнах, - пише sciencenews.org.

У широкому огляді 711 річок в 72 країнах дослідники виявили антибіотики в 66 відсотках досліджуваних ділянок. Багато з найбільш забруднених ліками водних шляхів протікають в Азії та Африці.

Забруднення навколишнього середовища антибіотиками є однією з причин стійкості мікроорганізмів до ліків, що загрожує здоров'ю населення. Люди повинні бути стурбовані розвитком резистентності за кордоном так само сильно, як стійкість до антибіотиків у їх місце проживання, - говорить Вільям Гэйз, мікробний еколог з Медичної школи Університету Ексетера в Англії, який не брав участі в дослідженні. За його словами, навіть якщо багаті країни стримують забруднення антибіотиками, мікроби, стійкі до ліків, можуть переміщатися по всьому земній кулі з мандрівними людьми, мігруючими птахами або продаються продуктами харчування і худобою. "Це глобальна проблема, і нам потрібні глобальні рішення», - додав Вільям Гейз.

Близько третини місць, обстежених за останній рік, не містили виявлені рівні антибіотиків. Але 66 відсотків, або 470 річок, дали позитивний результат принаймні для одного з 14 типів антибіотиків. І майже 16 відсотків, або 111 об'єктів, містили концентрації, які вважалися небезпечними, виходячи з рівнів безпеки, які визначаються AMR Industry Alliance - глобальної біотехнологічної та фармацевтичної коаліцією. Альянс встановив свої порогові значення безпеки, ґрунтуючись на рівнях, які не вбивають водорості і не підвищують резистентність, вбиваючи бактерії чутливі.

"Я не очікував того ступеня концентрації, яку ми побачили. Це було дивно», - говорить хімік-еколог Алістер Боксолл з Йоркського університету в Англії, який провів дослідження разом з колегою з Йоркського університету Джоном Уілкінсон.

Масштаб дослідження безпрецедентний, - говорить Боксолл. Раніше більшість таких досліджень було зосереджено в Північній Америці, Європі та Китаї. Тому Боксолл і Уілкінсон відправили комплекти для збору води колегам по всьому світу, а потім перевірили зразки з 165 річок на 61 препарат, включаючи 14 антибіотиків.

Зразки продовжують надходити, і дослідники планують випустити більше даних в майбутньому. "В кінцевому рахунку, було б непогано отримати зразки з кожної країни світу", - говорить Боксолл.

Багато місць, які вважаються небезпечними щодо рівня антибіотиків, були забруднені більш ніж одним з препаратів. Антибіотиком, який найчастіше зустрічається, був триметоприм, застосовуваний для лікування інфекцій сечовивідних шляхів, який виявлявся в 43 відсотках відібраних ділянок. Іншими поширеними антибіотиками були сульфаметоксазол, ципрофлоксацин і метронідазол. Деякі з антибіотиків, які дослідники шукали, у тому числі окситетрациклін, амоксицилін і клоксацилін, не були виявлені ні в одній річці.

У пробах з річки Бангладеш в Кіртанхолі недалеко від центру міста Барісал на півдні були виявлені найвищі концентрації антибіотиків серед всіх обстежених ділянок. Рівень метронідазолу наблизився до 40000 нанограм на літр, що приблизно в 300 разів перевищує безпечний рівень. Вміст часто призначуваного препарату ципрофлоксацин перевищував безпечний рівень у вісім разів.

Високі концентрації антибіотиків були також виявлені в пробах річок поблизу міст Аккра, Гана; Найробі, Кенія; Лахор, Пакистан; Лагос, Нігерія; і Наблус, Ізраїль. Найбільш забруднені ділянки в Європі перебували в міському притоці Дунаю в Австрії. А сама забруднена Річка США була знайдена в Північній Ліберті (штат Айова) недалеко від багатьох тваринницьких ферм.

Вчені спробували з'ясувати, як антибіотики потрапляють у водні шляхи. Google Street View показав, що деякі забруднені ділянки знаходяться поблизу фармацевтичних заводів, викиди яких можуть потрапляти в річки. За словами Боксалла, фотографії з декількох сильно забруднених ділянок в Африці та Азії також показують близькість сміттєвих звалищ до берегів річок.

Боксолл каже, що такі особливості річки, як глибина води, швидкість її течії і розташування місця відбору проб нижче міста або лікарні, також будуть впливати на концентрацію антибіотиків.

Боксолл, Уілкінсон і їхні колеги планують перевірити, як антибіотики при виміряних рівнях можуть впливати на водорості та інші організми в навколишньому середовищі. Дослідники сподіваються, що їхня робота спонукає політиків у всьому світі вжити заходів щодо боротьби із забрудненням антибіотиками.