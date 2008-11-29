Домашние тренировки на орбитреках

Каждый человек хочет иметь тело, приспособленное к различным нагрузкам. Имея тренированное тело становиться проще жить, так как организм не испытывает нагрузок при длительной ходьбе, подъёме тяжёлых предметов и при перемещении по труднопроходимой местности. Спортивное тело — это, в конце концов, просто красиво.

Один из способов тренировок, при загружённом рабочем графике — домашние тренировки. А один из самых эффективных тренажёров для дома — Орбитрек. С различными типами и моделями орбитреков можно ознакомиться в магазине Orbitreki, который специализируется на продаже этого спортивного тренажора.

Процесс тренировок

Орбитреки или эллипсоиды — классические беговые тренажёры с нагрузкой на множество различных мышц. Тренировки на эллипсоидах заменяют множество других тренировок на тренажёрах. Например, эллипсоид может заменить беговую дорожку и велосипед.

Когда вы одновременно задействуйте и руки, и ноги на орбитреке, ваше тело постоянно работает на скрутку, что помогает сбросить лишний вес. При таком подходе ваш организм сбрасывает больше килокалорий, нежели при нагрузках одну часть тела.

Упражнения на орбитреках укрепляют мышцы рук и ног, а также повышают выносливость. Наиболее тяжёлые нагрузки оказываются на ягодичные мышцы, кварцетрицепсы, и икроножные мышцы. Помимо этого, эллипсоиды укрепляют мышцы спины и тренируют пресс.

Тренировки на орбитреках не должны быть разовыми, а должны быть постоянными. Например, можно заниматься по 30 минут каждый день в удобном для вас ритме, постепенно увеличивая нагрузку на организм.

Разнообразие орбитреков

Орбитреки бывают по типу нагрузок механические, магнитные и электромагнитные.

Первые наиболее простые, дешёвые и агрессивные, но не долговечны, не практичны и не обеспечивают равной нагрузки на все мышцы.

Магнитные обладают бесшумностью, долговечностью и возможностью регулировки нагрузки, однако обеспечивают меньшие постоянные нагрузки, но всё равно достаточные для полноценных тренировок.

Электромагнитные орбитреки обладают встроенным компьютером и питаются от сети батареек или аккумулятора. Нагрузку в них можно изменять прямо во время занятий. Однако они намного дороже остальных моделей и занимают много места.

В зависимости от модели на орбитреках могут быть установлены кресло, для упражнений сидя и дополнительные охваты для рук, для снижения нагрузки на руки и увеличения нагрузок на ноги.

Выбор орбитрека

Первый критерий выбора — место для орбитрека. Определитесь с габаритами тренажёра, заранее измерьте место под него и учтите, что подвижная часть слегка увеличит его размеры.

Второй критерий — ваш рост. Для людей разного роста разработаны разные орбитреки с различной длиной шага. Такой подход помогает сделать нагрузки адаптивными для всех групп мышц, а тренировки удобными.

Следует учесть и вес, на который рассчитан тренажёр, иначе он может быстро сломаться, или неудобно на нём заниматься.

При выборе типа нагрузок и модели ориентируйтесь на комфорт занятий. Например, есть хорошие орбитреки Energyfit. Они не только практичны и долговечны, но и обеспечивают равномерные нагрузки на весь организм, а также недороги в цене.

Заключение

Тренировки на эллипсоидном тренажёре — отличный вариант для поддержания своего тела в тонусе. Эллипсоиды удобны, практичны и неприхотливы в обслуживании. Их можно разместить практически в любом помещении, не заняв много места.

Орибитрек поможет вам всегда оставаться в тонусе, ведь он заменяет множество других тренажёров и обеспечивает адаптивные нагрузки на весь организм.