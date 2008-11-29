Нове лікування для людей з серцево-судинними захворюваннями

Нові дослідження Університету Альберти прокладають шлях до першого медичного лікування, яке допомагає захистити людей від серцево-судинних захворювань шляхом підвищення природних захисних функцій організму, - пише eurekalert.org.

У новому дослідженні Університету Альби кардіолог Гевін Оудит і його дослідницька група виявили зв'язок між пептидом, званим апеліном, і зменшенням аневризми черевної аорти, що, як було показано, значно знижує смертність у мишей.

Команда Оудита сподівається повторити ці результати у пацієнтів, що страждають серцево-судинними захворюваннями або схильних до ризику серцево-судинних захворювань, зокрема аневризми черевної аорти, і створила біотехнологічний стартап для комерціалізації свого відкриття.

У серії випробувань з використанням мишей з аневризмами аорти і зразками аневризми від людей, група, у яку також входять вчені Університету Альби Джон Ведерас і Заманех Кассири, виявили значне покращення здоров'я у мишей, що отримували апелин, порівняно з тими, хто не отримував його: ні одна з мишей, яких лікували, не померла, тоді як 50% мишей, які не піддаються лікуванню, померли.

Сучасне лікування аневризми аорти обмежується змінами поведінки, такими як відмова від куріння або хірургічне лікування. Немає жодних медичних чи фармацевтичних методів лікування, які були б ефективні для зниження швидкості розвитку аневризми аорти, але Оудит сподівається змінити це з допомогою синтетичної форми апеліна, яка може бути доставлена пацієнтам внутрішньовенно.

За словами Оудіта, який також є директором клініки серцевих функцій в Інституті серця ім. Альберта Мазанковского, в боротьбі з серцево-судинними захворюваннями можна виділити «хороших хлопців» - таких як апелін - пептид, що зустрічається в природі в кількох органах, таких як серце, печінка, мозок і легені, і «поганих хлопців» - гормони або хімічні речовини в організмі, які необхідно скоротити або заблокувати, щоб пацієнт міг стати здоровішими.

«Ми досягли великих успіхів у блокуванні «поганих хлопців», особливо за допомогою таких ліків, як інгібітори АПФ або бета-блокатори, для лікування симптомів, - сказав Оудит. - Але наше дослідження було зосереджено на розробці методу для поліпшення «хороших хлопців», щоб вони краще працювали і в першу чергу захищали людей від серцево-судинних захворювань, включаючи серцеві напади і серцеву недостатність».

Хоча апелін демонстрував досить багатообіцяючі властивості в якості варіанту лікування, команді потрібно було розробити найбільш стабільну версію, яка не була б негайно зруйнована іншими ферментами в організмі. Вчені визначили ферменти, які атакують і розкладають апелін, а потім розробили спосіб захисту молекули апеліну від занадто швидкого руйнування ферментами. За словами Оудіта, цей процес зайняв у команди п'ять років, і в результаті була отримана синтетична версія апеліну, яка тепер ламається не за кілька хвилин, а за кілька днів.

«Це хімічна інженерія в кращому вигляді, - сказав він. - Ми розробили аналог, який помітно стійкий до руйнування, і коли ми використовуємо його в наших моделях на тварин, ми можемо повністю захистити їх від серцево-судинних захворювань. Ми досягли нульової смертності».

Водночас команда Оудіта стверджує, що аналог апеліну може допомогти не тільки в лікуванні аневризми черевної аорти, а й в інших областях організму.

«Ми бачили (в результаті використання аналога) збуджуючі ефекти в нирках при нирковій недостатності, у серці при серцевій недостатності, в іншій частині серцево-судинної системи при легеневій артеріальній гіпертонії (судинні захворювання в легенях), - сказав Оудит. - Те, що ми створили, - це, по суті, інсулін для серцево-судинної системи».

Оудіт пророкує, що всього через два роки його команда отримає версію аналога апеліну, яку вони зможуть протестувати на людях.

"Ми націлені на те, щоб донести цей препарат до пацієнтів якомога швидше, - сказав Оудіт. - Це захоплююче, тому що ми повністю керували відкриттям і розробкою цих аналогів апеліну. Я думаю, що це чудовий приклад того, як трансляційні дослідження можуть починатися з молекули, потім переходити до моделі на тваринах, щоб ми могли отримати уявлення про її клінічної застосовності і нарешті перетворити її на нові методи лікування для наших пацієнтів».