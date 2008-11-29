Супербактерії можуть передаватися людям і через рослинну їжу

Вчені показали, як через рослинну їжу бактерії, стійкі до антибіотиків, і їх гени потрапляють в мікробіом кишечника людини, передає EurekAlert!. Дослідження представлено на ASM Microbe, щорічних зборах Американського товариства мікробіології.

За оцінками центрів США з контролю і профілактики захворювань, з двох мільйонів стійких до антибіотиків інфекцій в Сполучених Штатах 20% пов'язані з сільським господарством. Ця оцінка заснована на спостереженнях за пацієнтами, які безпосередньо набувають стійкі до антибіотиків супербактерії разом з споживаним м'ясом. Але до цих пір мало що було зроблено, щоб визначити, як вживання в їжу рослин сприяє поширенню стійких до антибіотиків бактерій.

«Наші результати підкреслюють важливість вирішення проблеми стійкості до харчових антибіотиків з точки зору повної харчової ланцюга, що включає рослинні продукти в доповнення до м'яса», - сказала провідний автор роботи Марлен Мейсли, кандидат наук в Медичній школі Кеку при Університеті Південної Каліфорнії.

Поширення стійких до антибіотиків бактерій від рослин до людини відрізняється від спалахів діарейних захворювань, викликаних відразу після вживання в їжу забруднених овочів. Супербактерії можуть ховатися в кишечнику (або «колонізувати» його) протягом місяців або навіть років, ніяк себе не видаючи. Потім вони виходять з кишечника і викликають інфекції, такі як, наприклад, інфекція сечовивідних шляхів.

Дослідники провели експеримент з мишами і салатом латук: при цьому зробили так, щоб хвороба не проявлялася у гризунів відразу ж після прийому рослинної їжі. Вони виростили салат, заразили його кишковою паличкою E. coli, стійкої до антибіотиків, згодували його мишами і потім аналізували фекальні проби протягом деякого часу.

«Ми виявили відмінності в здатності бактерій тихо колонізувати кишечник після прийому внутрішньо в залежності від безлічі факторів господаря і бактерій», - сказала Маеусли. Зараз її команда продовжує шукати певні характеристики рослин і фактори господаря, які можуть вплинути на стійкість бактерій до антибіотиків.

Вчені імітували лікування антибіотиками і антацидами (препаратами, які нейтралізують вироблювану шлунком кислоту), так як обидва вони могли вплинути на здатність супербактерій виживати, коли вони потрапляють в шлунок і кишечник». Вплив одного типу антибіотика не збільшувало здатність бактерій ховатися в кишечнику миші, тоді як другий антибіотик приводив до стабільної колонізації бактерією кишечнику після прийому всередину. Введення антациду перед прийомом бактерій також вплинуло на «колонізацію» ними шлунка.