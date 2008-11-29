Мутації в тканинах здорових людей

Нове дослідження показало, що великі групи клітин у здорових тканинах несуть мутації, в тому числі пов'язані з раком, - пише sciencenews.org з посиланням на Science.

Близько 95 відсотків здорових людей мали ділянки мутованих клітин, принаймні, в одній з 29 досліджених тканин, включаючи нирки, м'язи і печінка. Більшість з цих мутацій, виявлених у 488 осіб в дослідженні, нешкідливі, але деякі були пов'язані з різними видами раку.

Близько 40 відсотків тканин мали, принаймні, один великий ділянку мутованих клітин, і близько 5 відсотків досліджених зразків мали п'ять або більше ділянок з мутацією, виявили Керен Іжак з Інституту широкого профілю Массачусетського технологічного інституту і Гарварду і його колеги.

Дослідники з'ясували, що на шкірі, в стравоході і тканинах легенів було більше таких змінених плям, ніж на інших тканинах. Ці три типи тканин піддаються більшому впливу ультрафіолетового випромінювання, забруднення, диму чи інших факторів навколишнього середовища, які можуть викликати мутації, ніж внутрішні органи, які не піддаються безпосередньому впливу зовнішніх факторів. У людей європейського походження шкіра, зазнала впливу сонця, накопичувала більше мутацій, ніж покрита одягом шкіра. У афроамериканців не було такого ж збільшення мутацій в їх схильної до впливу сонця шкірі.

Вік також впливав на кількість мутацій, причому мутації частіше з'являються після 45 років у тканинах, які діляться для утворення нових клітин. Дослідники виявили, що тканини, які не ростуть активно, не призводять до вікових мутацій.

Поки неможливо сказати, наскільки близька така тканина до того, щоб стати раковою, але дослідження-це перший крок до відповіді на це питання, - писав у своєму випуску в тому ж номері Крістіан Томасетті-дослідник раку з Медичної школи Джонса Хопкінса.