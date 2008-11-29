США і Китай взяли паузу в торговельній війні

Лідери Китаю і США домовилися взяти паузу в торговельній війні перед самітом G20 в Осаці, щоб відновити переговори щодо врегулювання суперечок. Про це повідомило сьогодні видання South China Morning Post з посиланням на кілька джерел.

За даними видання, за підсумками майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна у вихідні кожна зі сторін зробить окрему заяву для преси з викладом скоординованої позиції з цієї проблеми.

Нинішня домовленість дозволить відкласти плани Вашингтона щодо введення нових мит на продукцію з КНР ще на 300 млрд дол. За словами одного з джерел, рішення Д. Трампа призупинити введення додаткових тарифів стало ціною за проведення зустрічі з Сі Цзіньпіном в Осаці.

Раніше глава вашингтонської адміністрації попереджав, що США негайно введуть нові мита на китайські товари, якщо голова КНР не приїде на саміт G20.

Поки не ясно, як довго може тривати пауза для завершення нових раундів переговорів. Однак, за даними двох джерел газети, для досягнення торгового угоди буде виділено 6 міс.

Китай і США з початку року вели переговори щодо врегулювання торговельних суперечок, але в травні вони зайшли в глухий кут. На цьому тлі Вашингтон з 10 травня підвищив мита з 10% до 25% щодо китайської продукції на 200 млрд дол. Д. Трамп також доручив почати процес підвищення тарифів на товари з КНР ще на 300 млрд дол. У відповідь влада Китаю з 1 червня ввела відповідні мита щодо понад 5 тис. товарних позицій із США на 60 млрд дол.

У середу міністр фінансів США Стівен Мнучін в інтерв'ю телеканалу CNBC заявив, що сторони близькі до укладення торговельної угоди: вона готова на 90% і сторони сподіваються підписати її до кінця року.