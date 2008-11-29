Рада Європи створила нову кризу

Дії української делегації викликали переполох в Раді Європи. Там і не припускали, що українські депутати зважаться на настільки радикальні кроки, чекаючи від наших парламентаріїв лише традиційних заяв про своє "розчарування", "глибоку стурбованість" і "заміну цінностей на ціни". І якщо в Страсбурзі (як і в багатьох європейських столицях) думали, що, переглядаючи список санкцій механізм і повертаючи російську делегацію, вирішують кризу, то вони помилилися, оскільки створили нову

Про це в своїй статті пише Володимир Кравченко. За його словами, в подальшому позиція України щодо участі в ПАРЄ буде багато в чому залежати, по-перше, від рішення українського парламенту, який суттєво оновиться після липневих виборів. На сьогоднішній день неможливо прогнозувати, яким воно буде, вирішать депутати повернутися в сесійний зал ПАРЄ або продовжать ігнорувати роботу Асамблеї.

"По-друге, позиція Києва щодо Ради Європи також буде формуватися президентом і главою зовнішньополітичного відомства. Поки Володимир Зеленський лише заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ, а МЗС прийняв рішення відкликати постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.